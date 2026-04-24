NBA'de nefes kesen gece! Raptors'tan 12 maçlık kabusa son, parkede yıldızlar geçidi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off ilk tur mücadeleleri devam ediyor. Scotiabank Arena'da oynanan maçta Toronto Raptors, Cleveland Cavaliers'ı 126-104 mağlup ederek seride durumu 2-1'e getirdi. Elde edilen bu skorla birlikte Raptors, Cavaliers'a karşı play-off'larda sürdürdüğü 12 maçlık mağlubiyet serisine de son verdi.

BARNES VE BARRETT'TAN KARİYER REKORU

Karşılaşmada Toronto Raptors forması giyen Scottie Barnes 33 sayı ve 11 asistle oynarken, RJ Barrett da rakip potaya 33 sayı bıraktı. Her iki oyuncu da bu performanslarıyla play-off kariyer rekorlarını kırdı. Takımın bir diğer skoreri Collin Murray-Boyles ise galibiyete 22 sayılık katkı sağladı. Cleveland Cavaliers cephesinde James Harden 18, Donovan Mitchell ve Max Strus ise 15'er sayı kaydetti.

TIMBERWOLVES BATI KONFERANSI'NDA AVANTAJI KAPTI

Batı Konferansı'ndaki eşleşmede Minnesota Timberwolves, Denver Nuggets'ı 113-96 mağlup ederek seride 2-1 öne geçti. Karşılaşmanın üçüncü çeyreğinde üstünlüğü ele alan Timberwolves, farkı 27 sayıya kadar çıkardı. Kazanan takımda Jaden McDaniels 20 sayı ve 10 ribauntla oynarken, kenardan gelen Ayo Dosunmu 25 sayı ve 9 asistle takımına liderlik etti. Denver Nuggets'ta Nikola Jokic'in 27 sayı ve 15 ribauntluk performansı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

Gecenin bir diğer maçında Atlanta Hawks, New York Knicks'i 109-108'lik skorla yendi. Bu galibiyetle Hawks seride 2-1'lik üstünlüğü sağladı. Atlanta ekibinde Jalen Johnson 24 sayı, 10 ribaunt ve 8 asistle oynarken, CJ McCollum 23, Jonathan Kuminga ise 21 sayı üretti. New York Knicks'te OG Anunoby'nin 29, Jalen Brunson'ın 26 ve Karl-Anthony Towns'ın 21 sayı, 17 ribauntluk performansları galibiyet için yeterli olmadı.