NBA’de nefes kesen maç: Houston Rockets son anda kazandı!

NBA normal sezon mücadelesinde Houston Rockets, evinde New Orleans Pelicans'ı konuk etti. Konferansında 13. sırada bulunan rakibi karşısında maç boyu zorlanan Houston ekibi, sahadan 107-105'lik galibiyetle ayrıldı.

Milli basketbolcu Alperen Şengün, bel bölgesindeki ağrı ve sakatlık durumu nedeniyle bu karşılaşmada dinlendirildi ve parkeye çıkmadı.

KEVIN DURANT VE AMEN THOMPSON GALİBİYETİ GETİRDİ

Ev sahibi Houston'da maçın en etkili performansına Kevin Durant imza attı. Karşılaşmayı 32 sayı, 6 ribaund ve 5 asistle tamamlayan yıldız basketbolcu, maçın bitimine 7.6 saniye kala attığı kritik orta mesafe şutuyla takımını öne geçirdi ve takımına galibiyeti kazandıran basketi kaydetti. Takımın bir diğer öne çıkan ismi Amen Thompson ise 23 sayı, 12 ribaund ve 8 asistle oynadı. Neredeyse triple-double rakamlarına ulaşan Thompson, Rockets'ın galibiyetinde kilit bir rol üstlendi. Houston ekibi, özellikle maçın son bölümünde ortaya koyduğu etkili savunma ile oyunu çevirmeyi başardı.

PELICANS'IN TOP KAYIPLARI MAÇI KAYBETTİRDİ

Deplasman ekibi New Orleans Pelicans'ta Dejounte Murray, attığı 35 sayıyla sahanın en skorer ismi oldu. Zion Williamson da mücadeleyi 21 sayıyla noktaladı. Buna rağmen maçın son anlarında peş peşe top kayıpları yapan Pelicans, Houston'ın geri dönüşüne engel olamadı ve sahadan mağlup ayrıldı.