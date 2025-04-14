NBA'de normal sezon nefes kesti: Alperen ve Bona performanslarıyla göz doldurdu

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) normal sezon, 15 maçla tamamlandı. Sezonun son haftasında milli oyuncu Alperen Şengün, Houston Rockets’ın Denver Nuggets’a 126-111 mağlup olduğu karşılaşmada dikkat çeken bir performans sergiledi.

Yaklaşık 23 dakika sahada kalan Alperen, karşılaşmayı 14 sayı, 5 ribaunt, 4 asist ve 1 blok ile tamamladı. İlk kez play-off heyecanı yaşayacak olan 21 yaşındaki yıldız oyuncu, maç boyunca yaptığı smaçlarla öne çıktı. Batı Konferansı’nda 52 galibiyet, 30 mağlubiyet ile ikinci sırada yer alan Rockets, doğrudan play-off bileti aldı.

Rockets’ta Alperen dışında Amen Thompson ve Fred VanVleet de 15’er sayılık katkı sundu. Denver Nuggets’ta ise Michael Porter Jr. 19 sayı, 7 ribaunt, Nikola Jokic ise 18 sayı, 7 ribaunt, 7 asist ile galibiyetin mimarları arasında yer aldı.

ADEM BONA’DAN GÜÇLÜ MESAJ

Philadelphia 76ers’ın genç milli oyuncusu Adem Bona, takımının Chicago Bulls’a 122-102 mağlup olduğu maçta parlayan isimlerden biri oldu. 33 dakika parkede kalan Bona, mücadeleyi 16 sayı, 9 ribaunt, 1 top çalma ve 2 blok ile tamamladı.

Sezonu 39 galibiyet, 43 mağlubiyet ile tamamlayan Bulls, Doğu Konferansı’nda 9. sıraya yerleşerek play-in hakkı kazandı. Philadelphia ise 24 galibiyetle 13. sırada kaldı ve sezonu kapattı.

Bulls’ta Kevin Huerter 18, Talen Horton-Tucker ise 17 sayı ile öne çıkarken; 76ers cephesinde Lonnie Walker’ın 31 ve Jared Butler’ın 19 sayısı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

PLAY-OFF BİLETİ İÇİN DEV KAPIŞMA: CLIPPERS KAZANDI

Gecenin en çok konuşulan karşılaşmalarından biri, Los Angeles Clippers ile Golden State Warriors arasında yaşandı. Uzatmaya giden mücadelede Clippers, Warriors’ı 124-119 mağlup ederek Batı Konferansı’nda 5. sırayı aldı.

Clippers’ta James Harden 39 sayı, 10 asist, Kawhi Leonard 33 sayı, 7 asist, Ivica Zubac ise 22 sayı, 17 ribaunt ile oynayarak galibiyette kritik rol oynadı. Warriors’ta ise Stephen Curry’nin 36, Jimmy Butler’ın 30 sayısı yeterli olmadı. Mağlubiyetle normal sezonu 48 galibiyetle 7. sırada bitiren Warriors, play-in turnuvasına kaldı.

GECENİN DİĞER SKORLARI

Cleveland Cavaliers-Indiana Pacers: 118-126 (Uzatmada)

Philadelphia 76ers-Chicago Bulls: 102-122

Milwaukee Bucks-Detroit Pistons: 140-133 (Uzatmada)

Atlanta Hawks-Orlando Magic: 117-105

Boston Celtics-Charlotte Hornets: 93-86

Brooklyn Nets-New York Knicks: 105-113

Miami Heat-Washington Wizards: 118-119

Portland Trail Blazers-Los Angeles Lakers: 109-81

San Antonio Spurs-Toronto Raptors: 125-118

Minnesota Timberwolves-Utah Jazz: 116-105

Memphis Grizzlies-Dallas Mavericks: 132-97

New Orleans Pelicans-Oklahoma City Thunder: 100-115

Houston Rockets-Denver Nuggets: 111-126

Sacramento Kings-Phoenix Suns: 109-98

Golden State Warriors-Los Angeles Clippers: 119-124 (Uzatmada)