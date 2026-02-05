NBA'de olaylı gece: Alperen Şengün ve hocası oyundan atıldı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Boston Celtics, Toyota Center'da konuk olduğu Houston Rockets'ı 114-93'lük skorla mağlup etti. Karşılaşmaya Celtics'in galibiyetinden çok, Rockets cephesinde yaşanan disiplin cezaları damga vurdu.

HAKEM KARARLARINA İSYAN ETTİLER

Houston Rockets Başantrenörü Ime Udoka, mücadelenin üçüncü çeyreğinin sonunda hakemlerle girdiği tartışma neticesinde çift teknik faul alarak oyundan ihraç edildi. Gerginlik son çeyrekte de devam etti. Milli basketbolcu Alperen Şengün, maçın son bölümünde kendisine yapılan faulün çalınmadığı gerekçesiyle hakeme bağırdığı için iki teknik faulle cezalandırıldı ve oyun dışında kaldı.

Olaylı maçta Celtics adına Derrick White 28, Payton Pritchard ise 27 sayı üreterek takımlarına liderlik etti. Neemias Queta 10 sayı ve 19 ribauntluk performansıyla pota altını karartırken, Luka Garza galibiyete 19 sayılık katkı sağladı. Ev sahibi Rockets'ta ise Kevin Durant 15 sayı üretirken, oyun dışı kalan Alperen Şengün maçı 13 sayı ve 9 ribauntla tamamladı.

Batı Konferansı'nda zirve yarışını yakından ilgilendiren diğer karşılaşmada San Antonio Spurs, son şampiyon Oklahoma City Thunder'ı 116-106 mağlup etti. Bu sonuçla Spurs, rakibini bu sezon dördüncü kez yenme başarısı gösterdi. San Antonio cephesinde Keldon Johnson 25 sayıyla yıldızlaşırken, Victor Wembanyama 22 sayı ve 14 ribauntla "double-double" yaptı. De'Aaron Fox ise 15 sayı ve 10 asistlik performans sergiledi.

Sakatlık sorunlarıyla mücadele eden Oklahoma City Thunder'da, son MVP ve All-Star oyuncusu Shai Gilgeous-Alexander, karın kası gerilmesi nedeniyle sahada yer alamadı. Thunder adına Kenrich Williams 25 sayı, Jaylin Williams ise 24 sayı ve 12 ribauntla mücadele etse de mağlubiyeti önleyemedi.