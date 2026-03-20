NBA'de tarihi gece: Doncic'ten 60 sayı, Adem Bonalı 76ers'tan deplasman galibiyeti

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) normal sezon heyecanı iki önemli karşılaşma ile devam etti. Milli basketbolcu Adem Bona'nın formasını giydiği Philadelphia 76ers, Golden 1 Center'da konuk olduğu Sacramento Kings'i 139-118 mağlup etti. Alınan bu sonuçla 76ers sezonun 38. galibiyetini elde ederken, Kings 53. mağlubiyetini yaşadı.

ÇAYLAK EDGECOMBE'DAN KARİYER REKORU

Mücadeleyi 8 sayı ve 10 ribaunt ile tamamlayan Adem Bona, takımının galibiyetine katkı sağladı. 76ers cephesinde maçın en skorer ismi, kariyer rekoru kıran çaylak VJ Edgecombe oldu. Edgecombe, 38 sayı ve 11 asistle "double-double" yaptı.

Konuk ekipte Justin Edwards 32, Quentin Grimes ise 27 sayı kaydetti. Andre Drummond, 13 sayı ve 11 ribauntluk performansıyla takımında "double-double" yapan bir diğer isim olarak öne çıktı.

KINGS EVİNDE KAYIP

Ev sahibi Sacramento Kings'te Maxime Raynaud'nun 30 sayılık performansı mağlubiyeti engellemek için yeterli olmadı. Daeqwon Plowden maçı 20 sayı ile tamamlarken, DeMar DeRozan 13 sayı üretti.

DONCIC'TEN KOBE BRYANT SONRASI BİR İLK

Gecenin bir diğer öne çıkan karşılaşmasında Los Angeles Lakers, Kaseya Center'da konuk olduğu Miami Heat'i 134-126 mağlup etti. Lakers'ın yıldız oyuncusu Luka Doncic, ürettiği 60 sayı ve 7 ribaunt ile takımını galibiyete taşıdı. Doncic, bu performansıyla Kobe Bryant'ın emeklilik maçından bu yana 60 sayı atan ilk Lakers oyuncusu unvanını elde etti.

LEBRON JAMES'TEN TRIPLE-DOUBLE

Konuk ekipte LeBron James, 19 sayı, 10 asist ve 15 ribaunt ile "triple-double" yaptı. Ev sahibi Miami Heat'te Jaime Jaquez ve Andrew Wiggins sakatlıkları nedeniyle forma giyemedi. Heat forması giyen Bam Adebayo, 28 sayı ve 10 ribauntla "double-double" yaparken; Tyler Herro 21, Norman Powell ise 20 sayı ile mücadeleyi noktaladı.