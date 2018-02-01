Fed faiz kararını açıkladı
Fed faiz kararını açıkladı
Furkan Vakfı hakkında karar
Furkan Vakfı hakkında karar
İstanbul’da bir fırında 4 ceset bulundu
İstanbul’da bir fırında 4 ceset bulundu
Ağrı'dan acı haber
Ağrı'dan acı haber

Ndiaye, resmen Stoke City'de

Galatasaray Kulübü, Senegalli oyuncusunun transferinden Stoke City'den 16 milyon avro bonservis bedeli alacak

Ndiaye, resmen Stoke City'de

 Galatasaray, Senegalli futbolcusu Badou Ndiaye'nin İngiliz ekibi Stoke City'ye transfer olduğunu borsaya bildirdi.

Sarı-kırmızılı kulüp, bu oyuncunun transferinden Stoke City'den 16 milyon avro bonservis bedeli alacak.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği, ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Badou Papa Alioune Ndiaye'nin transferi konusunda Stoke City Kulübü ile 16 milyon avro transfer bedeli karşılığında anlaşmaya varılmıştır. Buna ek olarak futbolcunun gelecekte başka bir kulübe transfer olması durumunda Stoke City, satış karının yüzde 15'ini şirketimize ödeyecektir." ifadelerine yer verildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #süper lig #Ndiaye #Galatasaray #futbol
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.