Ne diyet ne de antrenman! Ronaldo'nun asıl sırrı bambaşka çıktı

Ronaldo'nun kariyeri, beslenme düzeni, maç sonrası toparlanma süreci ya da spor seansları gibi ayrıntılara gösterdiği "mikroskobik dikkat" üzerine kuruldu. İşte bu titiz disiplin, 40 yaşına gelmesine rağmen onun "altın standardını" korumasına yardımcı oluyor.

Al-Nassr'a transfer olduğundan bu yana çıktığı 118 maçta 105 gol kaydeden yıldız futbolcu, Suudi Pro Ligi'nde arka arkaya Altın Kramponları kazanmayı başardı. Bu sezon da birçok maçta attığı beş golle, yine bu ödülün en büyük adaylarından biri konumunda.

GİZLİ FORMÜLÜNÜ AÇIKLADI

Asıl dikkat çekici olan nokta, Ronaldo'nun başarıya olan "açlığının doymak bilmemesi". Portekizli yıldız, bu bitmek tükenmek bilmeyen başarı arzusunu neyin körüklediğini açıklayarak gizli formülünü paylaştı. WHOOP tarafından sosyal medya platformlarında yayınlanan yeni bir videoda Ronaldo, uykunun ve düzenli bir rutinin kendisinin 'en önemli araçları' olduğunu belirtti.

Ronaldo, "Uyku sahip olduğum en önemli araç" dedi. Bu rutinin detaylarını ise şu sözlerle anlattı: "Yatağa girdiğim ve uyandığım saatlerde tutarlı olmak. Yani mesela 11-12 gibi yatıyorum ve 8.30 gibi kalkıyorum. Bu benim rutinim. Muhtemelen sağlığımız açısından sahip olduğumuz en önemli şey bu."

RONALDO'YU HALA ZORLAYAN İKİ HEDEF

Cristiano Ronaldo, uzun zamandır kariyer hedefinin 1.000 gole ulaşmak olduğunu belirtiyor ve futbol kamuoyu da onun bunu gerçekten başarabileceğine inanıyor. Manchester United'ın eski defans oyuncusu Danny Simpson, Old Trafford'daki ilk dönemlerinde Ronaldo ile aynı soyunma odasını paylaşmış bir isim olarak, efsanenin hikayesinin henüz bitmediği konusunda ısrarcı.

GOAL'a konuşan Simpson, Ronaldo'nun 40'lı yaşlarının ortalarına kadar futbol oynayabileceğini özellikle vurguladı. Simpson, "Onu gözden çıkarabileceğinizi sanmıyorum," dedi ve ekledi: "Goller attığı ve sakatlanmadığı sürece bu beni şaşırtmaz çünkü bu o. 1000 gol atmak istediğini biliyorum. Ve sanırım oğluyla birlikte oynamak istiyor."

'OĞLUYLA OYNAMAK EN BÜYÜK HEDEFLERDEN BİRİ'

Portekizli oyuncu, zamanın testine dayanabilecek kalıcı bir miras inşa etmeyi arzuluyor. Simpson da bu durumu şu sözlerle destekledi: "Oğlunuzla oynamak, muhtemelen her şeyi kazandıktan sonra ulaşabileceğiniz en büyük hedeflerden biri. Oğlunuzla aynı sahayı paylaşmak çok güzel bir duygu olmalı." Simpson, Ronaldo'nun hedeflerini şöyle analiz etti: "Bu hedeflere bakıyorsunuz. Hedefler koyuyor ve bunlara bakıyorsunuz - 1.000 gol ve oğluyla oynamak - bunları yapıyor ve 'tamam, şimdi hepsini yaptım' diye düşünüyor mu? Bundan sonra nereye gideceğinizi bilmiyorum. O olağanüstü bir insan ve oyuncu. Bu oyun için yaptıkları inanılmaz."