Galatasaray'da teknik direktör Igor Tudor ile yolların ayrılması kararının verilmesinin ardından Tudor'un yerine gelecek isim de tartışılmaya başlandı

Galatasaray'da Igor Tudor ile yolların ayrılması kararı verilmesinin ardından Tudor'un yerine gelecek isim konuşulmaya başlandı.



Galatasaray'ın eski futbolcularından Necati Ateş, bugün sosyal medya hesabından Fatih Terim ile ilgili bir paylaşım yaptı.



Necati Ateş, kendisinin Fatih Terim ile kucaklaştığı ve Hasan Şaş ve Ümit Davala'nın yer aldığı fotoğrafları paylaştı.



Ateş fotoğraflarla birlikte şu mesajı paylaştı:



Galatasarayın gerçek ruhuna ihtiyacı var evine yuvana dönme zamanı Hocam 3 yıllık hasreti bitirip şampiyonluk zamanı Hocam



ulusal.com.tr



