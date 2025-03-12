Nefes kesen final! Milli atıcılar Avrupa şampiyonu oldu

Hırvatistan’ın Osijek kentinde düzenlenen Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası’nda milli atıcılarımız altın madalya kazandı. Türkiye Atıcılık Federasyonu’nun yaptığı açıklamaya göre, organizasyonun son gününde erkekler 10 metre havalı tabanca trio kategorisinde mücadele eden Yusuf Dikeç, İsmail Keleş ve Buğra Selimzade, büyük bir başarıya imza attı.

Finalde Çekya takımıyla karşılaşan milliler, 14-10 geriye düşmesine rağmen mücadeleyi bırakmadı. Üst üste aldıkları sayılarla geri dönmeyi başaran milli sporcular, 16-14’lük skorla Avrupa şampiyonu oldu.

ALTIN MADALYA TÜRKİYE'NİN!

Milli takım, zorlu rakiplerini geride bırakarak organizasyonu altın madalyayla tamamladı. Türkiye, havalı tabanca branşındaki bu zaferiyle büyük bir çıkış yakalarken, turnuvada millilerin sergilediği performans büyük takdir topladı.

Bu kategoride bronz madalya ise Azerbaycan’ın oldu.