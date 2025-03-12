Nefes kesen final! Milli atıcılar Avrupa şampiyonu oldu

Hırvatistan’da düzenlenen Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası’nda milli atıcılar Yusuf Dikeç, İsmail Keleş ve Buğra Selimzade tarihi bir başarıya imza attı. 14-10 geriye düştükleri finali 16-14 kazanarak altın madalya kazanan milli sporcular, Türkiye’ye büyük gurur yaşattı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Nefes kesen final! Milli atıcılar Avrupa şampiyonu oldu
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Hırvatistan’ın Osijek kentinde düzenlenen Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası’nda milli atıcılarımız altın madalya kazandı. Türkiye Atıcılık Federasyonu’nun yaptığı açıklamaya göre, organizasyonun son gününde erkekler 10 metre havalı tabanca trio kategorisinde mücadele eden Yusuf Dikeç, İsmail Keleş ve Buğra Selimzade, büyük bir başarıya imza attı.

Finalde Çekya takımıyla karşılaşan milliler, 14-10 geriye düşmesine rağmen mücadeleyi bırakmadı. Üst üste aldıkları sayılarla geri dönmeyi başaran milli sporcular, 16-14’lük skorla Avrupa şampiyonu oldu.

ALTIN MADALYA TÜRKİYE'NİN!

Milli takım, zorlu rakiplerini geride bırakarak organizasyonu altın madalyayla tamamladı. Türkiye, havalı tabanca branşındaki bu zaferiyle büyük bir çıkış yakalarken, turnuvada millilerin sergilediği performans büyük takdir topladı.

Bu kategoride bronz madalya ise Azerbaycan’ın oldu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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