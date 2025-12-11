Nefesler tutuldu: Samsunspor, AEK'yı konuk ediyor, işte maç saati ve yayın bilgileri...
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Türkiye'yi başarıyla temsil eden Samsunspor, grup aşaması 5. haftasında kritik bir mücadeleye çıkıyor. Karadeniz ekibi, evinde Yunanistan temsilcisi AEK'yı konuk edecek ve bu maçtan alacağı sonuçla üst tur hedefine bir adım daha yaklaşmayı amaçlıyor.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak olan bu önemli karşılaşma, bugün saat 20.45'te başlayacak.
Futbolseverler, Samsunspor ile AEK arasındaki heyecan dolu 90 dakikayı TRT 1 ekranlarından naklen ve şifresiz olarak izleyebilecekler.
Maçı, Fransız hakem Jeremie Pignard yönetecek.
MUHTEMEL 11'LER BELLİ OLDU
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Lubomir Satka, Rick van Drongelen, L. Tomasson, A. Makoumbou, Emre Kılınç, Carlo Holse, Olivier Ntcham, A. Musaba, Marius Mouandilmadji
AEK: T. Strakosha, L. Rota, H. Moukoudi, F. Relvas, S. Pilios, O. Pineda, R. Marin, N. Eliasson, P. Mantalos, A. Koita, Luka Jović