El Nasr forması giyen İspanyol golcü Alvaro Negredo, "El Nasr'da kendimi yeniden önemli hissetmeye başladım." dedi.

Beşiktaş'tan ayrılarak Birleşik Arap Emirlikleri ekibi El Nasr'a transfer olan İspanyol golcü futbolcu Alvaro Negredo, yeni takımında kendisini tekrar önemli hissetmeye başladığını söyledi.



El Nasr'da çıktığı 7 lig maçında 8 gol kaydeden Negredo, İspanya'nın AS gazetesine verdiği röportajda, Beşiktaş'tan ayrılık süreci ve yeni takımına dair açıklamalarda bulundu.



"Beşiktaş'ın başka şansı yoktu"



Beşiktaş'tan ayrılmanın kendisi için kolay olmadığını belirten Negredo, "Kulübün bu operasyonu yapması gerekiyordu, başka şansları yoktu. Şu an Dubai'de mutluyum. El Nasr'da kendimi yeniden önemli hissetmeye başladım. Kulüp ve takım arkadaşlarımın desteğini hissetmek, öz güvenimi yerine getirdi ve bu da gollerin gelmesini sağladı." ifadelerini kullandı.



Dubai'de kendisi için her şeyin yolunda gittiğini aktaran 33 yaşındaki Negredo, "Dubai'ye gelmek riskli bir tercihti. Sadece bir ülke değil kıta değiştiriyorsunuz. Böyle farklı bir ülkede yaşamaya başlamak kolay değil ama bana ve aileme çok özel davranıyorlar. Kulüpte her türlü imkan sunuluyor ve sadece futbola odaklanmamız sağlanıyor." değerlendirmesinde bulundu.



Gün geçtikçe takım olarak gelişme gösterdiklerini ifade eden tecrübeli futbolcu, "Maçlarımızı kazanmaya başladık ve puan tablosunda alt sıralardan kurtulduk. Takım arkadaşlarımın bana güvendiğini hissediyorum. Attığım gollerle bu güveni boşa çıkarmamaya çalışıyorum." şeklinde görüş belirtti.