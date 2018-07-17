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Nejat İşler yeniden Gümüşlükspor'da

Muğla Süper Amatör Ligi ekiplerinden Gümüşlükspor'da başkanlık yapan ünlü oyuncu Nejat İşler, kulübün yeniden faaliyete geçmesinin ardından bu kez asbaşkan sıfatıyla göreve döndü.

Nejat İşler yeniden Gümüşlükspor'da

Nejat İşler, Gümüşlükspor Başkanı Ahmet Faik Karakaya ve Başkan Yardımcısı Mehmet Özak'la birlikte Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'u makamında ziyaret etti. İşler ve yöneticiler desteklerinden dolayı Kocadon'a teşekkür ederken, Gümüşlükspor taraftarına da çağrı yaptı. Başkan Kocadon, "Gençlerimizin spor yapmasına olanak sağlamak için yaptığınız çalışmalardan dolayı size canı yürekten kutluyorum. Bu hedeflerinizi yerine getirmeniz konusunda üzerime düşen görev neyse yerine getirmeye hazırım. Gümüşlükspor'a yeni sezonda başarılar diliyorum" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #nejat işler #gümüşlükspor
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