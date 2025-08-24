NEOM’a şok liste! Galatasaray Barış Alper için kuralları koydu

Galatasaray, Barış Alper Yılmaz’ı transfer etmek isteyen NEOM kulübüne 6 maddelik şart sundu. Sarı-kırmızılı kulübün masaya koyduğu talepler arasında yüksek bonservis bedeli, banka teminatı ve satış payı gibi kritik maddeler yer aldı.

50 MİLYON EURO İSTENİYOR

Türkiye Gazetesi’ne göre, Galatasaray, Barış Alper Yılmaz için NEOM’dan net 50 milyon euro bonservis geliri talep etti. Bu paranın yarısının hemen ödenmesi, kalan 25 milyon euro için ise banka teminatı alınarak en geç 6 ay içinde ödenmesi şart koşuldu.

KEÇİÖRENGÜCÜ’NE ÖDENECEK PAYI NEOM KARŞILAYACAK

Galatasaray, Barış Alper Yılmaz’ın eski kulübü Keçiörengücü’ne ödenecek %20 payın NEOM tarafından karşılanmasını istedi.

Sunulan şartlardan bir diğeri de Barış Alper Yılmaz’ın bir sonraki satışından Galatasaray’a yüzde 20 pay verilmesi oldu.

Galatasaray ayrıca, futbolcunun transferi gerçekleşmesi halinde 4 yıl boyunca Türkiye’de başka bir takıma transfer edilemeyeceği maddesini şart koştu.

Bu kritik maddelerle sarı-kırmızılı yönetim, transfer sürecinde elini güçlü tutmayı hedefliyor. NEOM’un bu şartları kabul edip etmeyeceği ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.