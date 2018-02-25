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Neslihan Yiğit adım adım Tokyo'ya

Milli badmintoncu Neslihan Yiğit, olimpiyatlara katılım puanı veren Avusturya Açık Uluslararası Challenge Turnuvası'nda bronz madalya kazandı.

Neslihan Yiğit adım adım Tokyo'ya

Avusturya Açık Uluslararası Challenge Badminton Turnuvası'nda milli sporcu Neslihan Yiğit, tek kadınlarda bronz madalya elde etti.

Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılım puanı veren ve Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen turnuvaya, 27 ülkeden 289 sporcu katıldı.

Organizasyonda Türkiye'yi Neslihan Yiğit, Aliye Demirbağ, Büşra Ünlü ve Ebru Yazgan temsil etti.

Tek kadınlarda mücadele eden Neslihan Yiğit, ilk turda Finlandiyalı Airi Mikkela'yı 2-0, ikinci turda Rus Victoria Slobodyanyuk'u 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Japon Shiori Ebihara'yı 2-0 mağlup eden milli badmintoncu, yarı finalde Danimarkalı Anna Thea Madsen'e 2-0 yenildi.

Türkiye'nin olimpiyat havuzunda tek kadınlarda birinci sırada yer alan Neslihan Yiğit, bronz madalyanın sahibi oldu.

Turnuvada mücadele eden diğer milli sporculardan Aliye Demirbağ tek kadınlarda ilk turda, Ebru Yazgan ile Büşra Ünlü ise çift kadınlarda ikinci turda elendi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Neslihan Yiğit #tokyo
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