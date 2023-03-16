Milli güreşçi Nesrin Baş Avrupa şampiyonu

Romanya’nın başkenti Bükreş'te düzenlenen U-23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 68 kiloda mücadele eden milli güreşçi Nesrin Baş, finalde Slovakyalı rakibi Zsuzsanna Molnar ile karşı karşıya geldi. Milli güreşçi mücadeleden 4-0 galibiyetle ayrılarak Avrupa şampiyonu oldu. Turnuvada 59 kiloda mücadele eden milli güreşçi Ebru Dağbaşı ise Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

MİLLİ GÜREŞÇİ NESRİN BAŞ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Nesrin Baş, 25 Haziran 2002 doğumlu, serbest stilde güreşen Türk kadın güreşçidir. 68 kiloda Beşiktaş JK ve millî takım adına müsabakalara katılmaktadır.

• Kuzey Makedonya'da düzenlenen 2021 Avrupa U23 Güreş Şampiyonası kadınlar serbest stil 68 kiloda, Belarus rakibi Natallia Belskaya karşısında bronz madalya maçında 9-0 öndeyken tuşla yenerek bronz madalyayı kazandı.

• Rusya'nın Ufa kentinde düzenlenen 2021 Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda kadınlar serbest stil 68 kiloda Nesrin Baş, Polonyalı Karolina Gabriela Kozlowska'yı 10-0 sayı tuşu ile ve Belarus rakibi Aline Miklasheuskaya'yı da 10-0 sayı tuşuyla yenerek bronz madalya kazandı.

• İtalya'nın Roma kentinde düzenlenen 2022 Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda kadınlar serbest stil 68 kiloda Nesrin Baş, finalde Moldovalı rakibi Luciana Beda'yı 10-0 tekniküstünlükle yenerek altın madalya kazandı.

• Çeyrek finalde Alman Sophia Schaefle'yı 6-2; yarı finalde ise İtalyan Laura Godino karşısında 13-2 tuşla yenerek finale çıkmıştı.

• Bulgaristan'ın Sofya kentinde düzenlenen 2022 Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda kadınlar serbest stil 68 kiloda Baş, Hintli rakibi rakibi Arju Arju'yu 6-4 yenerek bronz kazandı.