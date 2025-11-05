Newcastle fırtına gibi, Bilbao son kozunu oynuyor! Maç saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi’nin 4. haftasında İngiliz temsilcisi Newcastle United, İspanyol ekibi Athletic Bilbao’yu ağırlıyor. İki takım da gruptan çıkma mücadelesinde kritik bir virajda.

Avrupa Şampiyonlar Ligi’nde haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri İngiltere’de oynanacak. Newcastle United, sahasında Athletic Bilbao ile kozlarını paylaşacak.

Mücadele bugün saat 23.00’te, tabii Spor 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Maçın hakemi Ivan Kruzliak olurken, yardımcılıklarını Branislav Hancko ve Jozef Pozor yapacak. VAR koltuğunda Fedayi San, AVAR’da ise Bastian Dankert görev alacak.

NEWCASTLE FORMDA GELİYOR

Eddie Howe yönetimindeki Newcastle, Şampiyonlar Ligi’nde dikkat çeken bir performans sergiliyor. İngiliz temsilcisi 3 maç sonunda 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 6 puan topladı ve 11. sırada yer alıyor. Bu akşamki galibiyet, gruptan çıkma yolunda büyük bir adım anlamına gelecek.

Son dönemde Premier Lig’de de iyi bir ivme yakalayan Newcastle, son beş maçında üç galibiyet elde etti. Brighton deplasmanında 2-1 kaybeden siyah-beyazlılar, ardından evinde Benfica’yı 3-0,
Fulham’ı 2-1 ve Tottenham’ı 2-0’la geçti. Ancak geçtiğimiz hafta West Ham karşısında 3-1’lik yenilgi, moral açısından sarsıcı oldu.

BİLBAO’DA AVRUPA UMUDU ZORDA

Athletic Bilbao cephesinde işler Newcastle kadar parlak değil. Bask temsilcisi üç maç sonunda yalnızca 3 puan toplayabildi ve grupta 25. sırada yer alıyor. Bu nedenle deplasmanda alınacak puan ya da galibiyet, Avrupa umutlarını yeniden yeşertebilir.

Son dönemde inişli bir grafik çizen Bilbao, son beş maçında iki mağlubiyet, iki galibiyet ve bir beraberlik aldı. Real Sociedad deplasmanında 3-2 kaybeden kırmızı-beyazlı ekip,
öncesinde Getafe’ye 1-0 mağlup olmuş, ancak Karabağ’ı 3-1 yenerek moral bulmuştu. Elche deplasmanında golsüz berabere kalan Bilbao, ligde Mallorca’yı 2-1 mağlup ederek toparlanma sinyalleri verdi.

MUHTEMEL 11’LER

Newcastle United (4-3-3): Pope – Trippier, Thiaw, Botman, Burn – Willock, Tonali, Joelinton – Murphy, Woltemade, Barnes

Athletic Bilbao (4-2-3-1): Simón – Gorosabel, Paredes, Laporte, Boiro – Rego, Jauregizar – Berenguer, U. Gómez, Navarro – Guruzeta

