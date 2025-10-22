Newcastle United 3-0 Benfica! MAÇ ÖZETİNİ İZLEYİN

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde İngiliz temsilcisi Newcastle United, sahasında Benfica’yı 3-0 mağlup etti. Portekiz ekibinin teknik direktörü Jose Mourinho, Devler Ligi’nde 3. haftayı da puansız geçti.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Newcastle United 3-0 Benfica! MAÇ ÖZETİNİ İZLEYİN
Yayınlanma: Güncellenme:

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması 3. hafta karşılaşmasında Newcastle United, Benfica’yı 3-0’lık skorla mağlup etti.

Ev sahibi ekibin gollerini 32. dakikada Anthony Gordon ve 70. ile 83. dakikalarda Harvey Barnes kaydetti.

Bu sonuçla İngiliz ekibi puanını 6’ya yükseltirken, Benfica grupta henüz puan alamadı.

Sezon başında Fenerbahçe’den ayrılarak Benfica’nın başına geçen Jose Mourinho, Devler Ligi’nde çıktığı üç maçtan da mağlubiyetle ayrıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 4. haftasında Newcastle United, Athletic Bilbao ile karşılaşacak. Benfica ise sahasında Bayer Leverkusen’i ağırlayacak.

Newcastle United - Benfica maçının özet görüntüleri, UEFA Şampiyonlar Ligi resmi sitesi ve UEFA YouTube kanalıüzerinden izlenebiliyor. Ayrıca Newcastle United’ın resmi internet sitesinin “Highlights” (özetler) bölümünde de maçın kısa görüntüleri yer aldı. Türkiye’de ise TRT Spor ekranları ve UEFA’nın lisanslı dijital platformları üzerinden yayınlanan özetlere ulaşılabiliyor.

Netanyahu, Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi’yi görevden aldıNetanyahu, Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi’yi görevden aldıDünya
Altın fiyatları sert düştü! 12 yılın en büyük kaybı yaşandı, altın neden düştü?Altın fiyatları sert düştü! 12 yılın en büyük kaybı yaşandı, altın neden düştü?Ekonomi
Benfica
Günün Manşetleri
200’ün üzerinde personel ifadeye çağrıldı
Türk askerinin Lübnan'da görev süresi 2 yıl uzatıldı
AK Parti ve CHP’li belediyeler dosyada
“Narkokapan Mersin” operasyonunda 3 örgüt çökertildi
14 sanık hakkında iddianame kabul edildi
Artık her polis ceza yazamayacak
Mattia Ahmet Minguzzi davasında verilen ceza belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP’li Ali Mahir Başarır’a dava açtı
"Okul kayıtlarında planlamaların sabote edilmesini engelleyeceğiz"
11 ilde BMW operasyonu
Çok Okunanlar
Bahar yeni bölüm tek parça full HD izle! Show TV Bahar 55. bölüm izle Bahar yeni bölüm tek parça full HD izle! Show TV Bahar 55. bölüm izle
Newcastle United 3-0 Benfica! Newcastle United 3-0 Benfica!
Netanyahu, güvenlik danışmanını görevden aldı Netanyahu, güvenlik danışmanını görevden aldı
22 Ekim’de İstanbul’un birçok noktasında elektrik kesilecek 22 Ekim’de İstanbul’un birçok noktasında elektrik kesilecek
Kâr satışları altını vurdu, fiyatlar geriledi Kâr satışları altını vurdu, fiyatlar geriledi