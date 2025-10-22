Newcastle United 3-0 Benfica! MAÇ ÖZETİNİ İZLEYİN

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması 3. hafta karşılaşmasında Newcastle United, Benfica’yı 3-0’lık skorla mağlup etti.

Ev sahibi ekibin gollerini 32. dakikada Anthony Gordon ve 70. ile 83. dakikalarda Harvey Barnes kaydetti.

Bu sonuçla İngiliz ekibi puanını 6’ya yükseltirken, Benfica grupta henüz puan alamadı.

Sezon başında Fenerbahçe’den ayrılarak Benfica’nın başına geçen Jose Mourinho, Devler Ligi’nde çıktığı üç maçtan da mağlubiyetle ayrıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 4. haftasında Newcastle United, Athletic Bilbao ile karşılaşacak. Benfica ise sahasında Bayer Leverkusen’i ağırlayacak.

Newcastle United - Benfica maçının özet görüntüleri, UEFA Şampiyonlar Ligi resmi sitesi ve UEFA YouTube kanalıüzerinden izlenebiliyor. Ayrıca Newcastle United’ın resmi internet sitesinin “Highlights” (özetler) bölümünde de maçın kısa görüntüleri yer aldı. Türkiye’de ise TRT Spor ekranları ve UEFA’nın lisanslı dijital platformları üzerinden yayınlanan özetlere ulaşılabiliyor.