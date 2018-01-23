- İngiliz ekibi, Brezilyalı futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı

İSTANBUL (AA) - İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, Brezilyalı futbolcu Kenedy'yi sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladı.

Newcastle United Kulübünden yapılan açıklamada, 21 yaşındaki sol kanat oyuncusunun, Chelsea'den sezon sonuna kadar kiralandığı bildirildi.

Bu fırsatı yakaladığı için çok mutlu olduğunu aktaran Kenedy, "Newcastle United bana kapılarını açtı. Şimdi potansiyelimi gösterme ve onlar için oynama zamanı. Gelenekleri olan bir kulübe geldim. Ayrıca, Rafael Benitez harika bir teknik direktör." ifadelerini kullandı.

Kenedy'yi yazdan beri takip ettiklerini belirten Newcastle United Teknik Direktörü Rafael Benitez ise, "Kenedy birçok bölgede oynayabilen, mükemmel bir sol ayağa sahip ve iyi enerjisi olan bir futbolcu. Ona, buraya hoş geldin diyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Chelsea'de 27 maça çıkan Brezilyalı futbolcu, bu süreçte 3 kez rakip fileleri havalandırdı.









