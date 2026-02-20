Neymar emekli mi oluyor? İşte Brezilyalı yıldızın son açıklaması

"ARALIK AYINDA EMEKLİ OLMAK İSTEYEBİLİRİM"

Neymar, geleceğiyle ilgili CazeTV'ye yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı: "Geleceğimin ne getireceğini bilmiyorum. Aralık ayında emekli olmak isteyebilirim. Günbegün yaşıyorum. Bu yıl sadece Santos için değil, Brezilya milli takımı ve benim için de çok önemli."