Neymar emekli mi oluyor? İşte Brezilyalı yıldızın son açıklaması
Brezilyalı yıldız oyuncu Neymar, peş peşe yaşadığı sakatlıkların ardından 2026 yılı sonunda profesyonel futbolu bırakabileceğini açıkladı.
Tecrübeli Brezilya milli takım oyuncusu Neymar, sakatlıklarla ilgili daha fazla zorluk yaşadığını ve 2026 yılının sonunda profesyonel futboldan emekli olabileceğini itiraf etti.
Şu anda 34 yaşında olan yıldız ismin tedavi masasından uzak durması giderek zorlaşıyor. Uzun süredir devam eden diz problemi yüzünden 2025 yılının Aralık ayında bir ameliyat daha geçiren oyuncu, daha önce de ön çapraz bağ hasarı nedeniyle sahalardan tam bir yıl uzak kalmıştı.
Uzun vadeli geleceğinin nasıl olacağı konusunda spekülasyon yapamayan Neymar, muhtemelen futbolu bırakmak zorunda kalacak.
Güney Amerika'daki köklerine dönerek Santos'ta sahalara geri dönen Neymar, futbolun tadını yeniden çıkarmaya başladı. Takımla, takvim yılının sonuna kadar geçerli olacak bir sözleşme uzatması üzerinde anlaşmaya vardı. Eski Barcelona ve Paris Saint-Germain yıldızı için şu an en büyük öncelik, Brezilya milli takımına geri çağrılmak.
Ekim 2023'ten beri Selecao'da forma giymeyen oyuncu, bu yaz düzenlenecek Dünya Kupası'nda ülkesini temsil etmek için can atıyor. Neymar, Dünya Kupası şampiyonluğunu kazanmak için bir girişimde bulunduktan sonra ne kadar süre oynayacağına karar verecek.
"ARALIK AYINDA EMEKLİ OLMAK İSTEYEBİLİRİM"
Neymar, geleceğiyle ilgili CazeTV'ye yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı: "Geleceğimin ne getireceğini bilmiyorum. Aralık ayında emekli olmak isteyebilirim. Günbegün yaşıyorum. Bu yıl sadece Santos için değil, Brezilya milli takımı ve benim için de çok önemli."
Yetenekli oyun kurucu, tam maç kondisyonu ve keskinliğini geri kazanmak için sürdürdüğü çabalara ilişkin şunları ekledi: “Bu sezon %100 olarak geri dönmek istedim, bu yüzden bazı maçlarda dinlendirildim. Birçok insanın çeşitli şeyler söylediğini ve günlük gerçekliği anlamadığını biliyorum, ama bununla yüzleşmek zorundayım."
Santos'un bu konuda mükemmel bir plan hazırladığını belirten Neymar, kulübüyle olan sürecini şöyle anlattı: "Tabii ki takımıma yardım etmek için geri dönmek istedim, ama sonunda %100, ağrısız, korkusuz ve en iyi formumda geri dönebilmek için dinlenmeyi tercih ettim."
"İÇGÜDÜLERİM KARAR VERECEK"
Sahalara dönüş süreciyle ilgili duygularını da paylaşan yıldız oyuncu, sözlerini şu şekilde noktaladı: “Son maçta iyi bir dönüş yaptım. Eskisinden biraz daha güçlü olarak geri döndüğüm için mutlu ve rahatım. Elbette ritmimi yeniden kazanmam gerekiyor, ama azimle %100'e ulaşacağım. Adım adım ilerliyorum. Gelecekte ne olacağını bilmiyorum; içgüdülerim karar verecek. Her gün bir gün.”