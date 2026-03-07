Neymar mahkemelik oldu! Eski aşçısından ağır suçlamalar
Brezilya'nın süper yıldızı Neymar, eski kişisel aşçısının açtığı tazminat davasıyla sarsıldı. 9 günde 16 saati bulan çalışma süreleri ve ağır iş yükü nedeniyle kalıcı sağlık sorunları yaşadığını iddia eden çalışan, ünlü futbolcudan yüklü miktarda tazminat talep ediyor.
Santos ve Brezilya milli takımının yıldız ismi Neymar, eski personeli tarafından yargıya taşınan ağır suçlamalarla gündemde.
Aylarca forvet oyuncusu ve yakın çevresi için yemek hazırlayan aşçı, sözleşme yükümlülüklerini aşan zorlu çalışma koşullarına maruz kaldığını ve bu süreçte geri dönülemez fiziksel rahatsızlıklar yaşadığını öne sürdü.
150 KİŞİLİK GRUP İÇİN TEK BAŞINA MUTFAKTA
Brezilya medyası Metropoles’in ulaştığı mahkeme belgelerine göre, şef sadece yıldız futbolcuyu değil, yaklaşık 150 kişiden oluşan arkadaş ve iş ortağı grubunu da her gün beslemekle görevlendirildi.
Rio de Janeiro’daki lüks villada başlayan bu yoğun iş yükü, aşçıyı 16 saatlik dev vardiyalara zorlayarak işe giriş aşamasında kabul edilen çalışma saatlerini devre dışı bıraktı.
Davacı aşçı, ilk iş sözleşmesinde mesai saatlerinin pazartesi-perşembe günleri 07.00-17.00, cuma günleri ise 07.00-16.00 olarak belirlendiğini ancak gerçekte bu sınırlara hiç uyulmadığını iddia ediyor.
Şefin beyanına göre, iş günü genellikle gece yarısına kadar uzarken, hafta sonları ve yasal olarak zorunlu olan öğle yemeği molaları da evin bitmek bilmeyen ihtiyaçları için feda edildi.
Dava dilekçesinde, çalışanın 10 kilogram ağırlığındaki et parçalarını taşımak, uzun mesai saatleri boyunca ağır süpermarket poşetlerini yükleyip boşaltmak zorunda kaldığı ve bu yoğun fiziksel taleplerin vücudunda kalıcı hasarlara yol açtığı detaylandırıldı.
Uygun dinlenme aralıkları olmaksızın uzun süre ayakta çalışmanın belgelenmiş sağlık sorunlarını beraberinde getirdiği belirtildi. Çalışanın, görevlerini yerine getirirken doğrudan bu şartlara bağlı olarak sırt problemleri ve kalça iltihabı yaşadığı ifade edildi. Yaşanan bu fiziksel rahatsızlıklar, Rio de Janeiro’daki malikanede uğranılan zararların karşılanması amacıyla talep edilen tazminatın temel yasal dayanağını oluşturuyor.
MOLA SÜRELERİNDE USULSÜZLÜK İDDİASI
Yasal belgeler, personele kanunen zorunlu olan dinlenme sürelerinin tanınmadığını vurguluyor. Davacı şefin hukuk ekibi konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı: "Davacı düzenli olarak öğle molası verememiştir. İş sözleşmesi süresince, davacı bu süre boyunca aktif olarak çalışmaya devam etmesine rağmen, davalı tarafından öğle molası için kart basması istenmiştir."
Malikanede görev yaptığı sırada aylık yaklaşık 1.065 sterlin kazanan şef, halihazırda toplam 37.544 sterlin tazminat talep ediyor.
Bu tutarın; ödenmemiş tazminatlar, cezalar, fazla mesai ücretleri, yaralanmalardan kaynaklanan tıbbi masraflar ve kullandırılmayan zorunlu molalar nedeniyle oluşan zararları kapsadığı bildirildi.