Neymar milli takım kariyerini noktaladı! "Burada başladım, burada bıraktım"
2026 Dünya Kupası'na son 16 turunda veda eden Brezilya'da yıldız futbolcu Neymar milli takım kariyerini noktaladı. Brezilya tarihinin en golcü oyuncusu unvanını elinde bulunduran isim, ayrılık kararını maç sonrasında resmen duyurdu.
FIFA 2026 Dünya Kupası son 16 turu mücadelesinde Norveç ile karşı karşıya gelen Brezilya, sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.
Turnuvadan elenen Güney Amerika ekibinde, maçın ardından tarihi bir gelişme yaşandı.
Brezilya basınının önde gelen yayın organlarından Globo'nun aktardığına göre, takımın tecrübeli ismi Neymar karşılaşmanın hemen ardından milli takım formasını bıraktı.
Ayrılık kararını doğrudan kamuoyuyla paylaşan oyuncu, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:
"Denedim. Denedim... Tam olarak bu statta başlamıştım, burada da bırakıyorum. Bitti."
TARİHE GEÇEN REKORLAR VE İSTATİSTİKLER
Uzun yıllar boyunca Sambacıların sahadaki en önemli isimlerinden biri olan Neymar, kariyeri boyunca elde ettiği başarılar ve kırdığı rekorlarla ülke futbolunun tarihine geçti.
Bugüne kadar Brezilya Milli Takımı'nın formasını toplam 130 kez terleten tecrübeli oyuncu, görev aldığı karşılaşmalarda 80 gol atıp 59 asist yaptı.
Brezilyalı yıldız, kaydettiği 80 golle milli takım tarihinin en golcü oyuncusu unvanını elde ederek milli kariyerine noktayı koymuş oldu.