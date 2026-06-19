Neymar yine sakatlık nedeniyle yok! Cumhurbaşkanı'nın sözleri gündem oldu: "Uzaktan çalışan ilk futbolcu"

Etkinlik sırasında orada bulunan çocuklardan birine Brezilya'nın en iyi futbolcusunun kim olduğunu soran da Silva, çocuğun hiç tereddüt etmeden "Neymar" yanıtını vermesinin ardından şu ifadeleri kullandı: “Neymar, milli takıma uzaktan çalışmak üzere çağrılan dünyadaki ilk futbolcu.”