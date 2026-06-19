Neymar yine sakatlık nedeniyle yok! Cumhurbaşkanı'nın sözleri gündem oldu: "Uzaktan çalışan ilk futbolcu"
Brezilya Milli Takımı'nın yıldızı Neymar, baldırındaki sakatlık nedeniyle Dünya Kupası'ndaki Haiti maçının kadrosundan da çıkarılarak kafileye dahil edilmedi. Oyuncunun maç kaçırması, Brezilya Cumhurbaşkanı Lula da Silva'nın katıldığı bir etkinlikte yıldız futbolcuyla alay etmesine neden oldu.
Eski Barcelona ve Paris Saint-Germain oyuncusu Brezilyalı yıldız Neymar da Silva'nın milli formadan bir süre daha uzak kalacağı kesinleşti.
Sakatlığını henüz tam olarak atlatamayan futbolcu, Brezilya'nın birkaç saat sonra ABD'nin Philadelphia kentinde Haiti ile oynayacağı maçın kadrosuna dahil edilmedi. Takım kafilesiyle birlikte seyahat etmeyen oyuncunun sahadaki eksikliği, turnuvadaki gidişatına dair tartışmaları alevlendirdi.
Dünya Kupası finallerindeki serüvenine sakatlık gölgesinde başlayan Neymar, Seleção'nun turnuvadaki ilk sınavında da sahaya çıkamamıştı. Fas ile oynanan ve 1-1'lik beraberlikle sonuçlanan açılış mücadelesinde baldırındaki problem nedeniyle forma giyemeyen yıldız ismin sahalara dönüş tarihi belirsizliğini koruyor.
Gelen son tıbbi raporlar, Brezilyalı futbolcunun grup aşamasının son karşılaşması olan İskoçya maçında sahalara dönme ihtimaline işaret ediyor. Ancak oyuncunun hazırlık durumu hakkında kesin bir bilginin bulunmaması, Dünya Kupası serüveninin geri kalanına dair şüpheleri beraberinde getiriyor.
Oyuncunun sağlık durumu ve turnuvadaki geleceği belirsizliğini korurken, konu devletin en üst kademesinden gelen bir yorumla farklı bir boyut kazandı.
"Foot Mercato" sitesinin aktardığı bilgilere göre, Cuma günü Belo Horizonte kentindeki bir hastanede düzenlenen törene katılan Brezilya Cumhurbaşkanı Lula da Silva, futbolcunun bu durumuna alaycı bir yaklaşım sergiledi.
Etkinlik sırasında orada bulunan çocuklardan birine Brezilya'nın en iyi futbolcusunun kim olduğunu soran da Silva, çocuğun hiç tereddüt etmeden "Neymar" yanıtını vermesinin ardından şu ifadeleri kullandı: “Neymar, milli takıma uzaktan çalışmak üzere çağrılan dünyadaki ilk futbolcu.”