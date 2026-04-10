Neymar’dan tartışmalı sözlere açıklama: “Kadınları kırmak istemedim”

Brezilya futbolunun en çok konuşulan isimlerinden Neymar, son günlerde gündem olan hakem eleştirileriyle ilgili sessizliğini bozdu. Santos forması giyen yıldız oyuncu, maç sonrası kullandığı ifadeler nedeniyle gelen tepkilere yanıt vererek, “Hiçbir kadını kırmak gibi bir niyetim yoktu” dedi.

Simge Sarıyar
Yayınlanma:
Santos forması giyen 34 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Neymar, takımının bu ayın başlarında Remo'yu 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından maçın hakemi Savio Pereira Sampaio hakkında kullandığı ifadeler nedeniyle başlayan tartışmalara açıklık getirdi.

1 12
Neymar’dan tartışmalı sözlere açıklama: “Kadınları kırmak istemedim” - Resim: 2

Resmi YouTube kanalında yayınladığı bir videoyla hakkındaki eleştirilere yanıt veren forvet oyuncusu, hakemin tavrını sorgularken başvurduğu argo ifadenin cinsiyetçi bir anlam taşıdığını bilmediğini savundu.

2 12
Neymar’dan tartışmalı sözlere açıklama: “Kadınları kırmak istemedim” - Resim: 3

Olay, Santos ile Remo arasında Vila Belmiro'da oynanan karşılaşmanın 85. dakikasında meydana geldi. Sahada sert bir müdahaleye maruz kalan Neymar, hakeme yönelik itirazlarının ardından sarı kart gördü.

3 12
Neymar’dan tartışmalı sözlere açıklama: “Kadınları kırmak istemedim” - Resim: 4

Doğrudan cezalı duruma düşen Brezilyalı oyuncu, Santos'un Maracana'da Flamengo'ya karşı oynadığı ve 3-1 kaybettiği kritik mücadelede forma giyemedi.

4 12
Neymar’dan tartışmalı sözlere açıklama: “Kadınları kırmak istemedim” - Resim: 5

Karşılaşmanın hemen ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Neymar, hakem Sampaio'nun performansını eleştirerek şu ifadeleri kullandı:"Bu haksızlık. Maçın sonunda arkadan faul yaptılar. Bu ilk kez olmuyordu. Üçüncü ya da dördüncü kezdi. Sadece ona şikayet etmeye gittim. 'Delirdin mi?' dedim, sonra sarı kart gördüm. Neyse, Savio böyledir. Sanırım kötü bir ruh haliyle (chico) uyandı ve maça öyle çıktı."

5 12
Neymar’dan tartışmalı sözlere açıklama: “Kadınları kırmak istemedim” - Resim: 6

Neymar'ın maç sonu açıklamasında kullandığı "chico" kelimesi, Brezilya argosunda adet kanaması anlamına geliyor.

6 12
Neymar’dan tartışmalı sözlere açıklama: “Kadınları kırmak istemedim” - Resim: 7

Hakemin maç içindeki tutumunu ve ruh halini adet gören bir kadına benzeten bu ima, kamuoyunda cinsiyetçi ve saldırgan bulunarak yoğun eleştirilere neden oldu.

7 12
Neymar’dan tartışmalı sözlere açıklama: “Kadınları kırmak istemedim” - Resim: 8

Birçok kişi, yıldız oyuncunun bu benzetmeyle kadınlara yönelik hakaret içeren bir tavır sergilediğini savundu.

8 12
Neymar’dan tartışmalı sözlere açıklama: “Kadınları kırmak istemedim” - Resim: 9

Gelen tepkilerin ardından Neymar, resmi YouTube kanalında yakın arkadaşları ve ailesiyle yediği bir akşam yemeği sırasında çekilen görüntüleri paylaştı. Yemek sırasında konuyu değerlendiren Neymar, kullandığı sözlere ilişkin şu açıklamayı yaptı:"Bunu şakacı bir şekilde söyledim; onun sinirli olduğunu ve fazla konuşmak istemediğini kastetmiştim... Hiçbir kadını kırmak gibi bir niyetim yoktu."

9 12
Neymar’dan tartışmalı sözlere açıklama: “Kadınları kırmak istemedim” - Resim: 10

Söz konusu argo terimin arka planına hakim olmadığını belirten 34 yaşındaki oyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü:"Chico" ifadesinin bunun kısaltması olduğunu bilmiyordum. Sadece stresli olduğunu ve konuşmak istemediğini söylemeliydim. Hiçbir şekilde kötü bir niyetim yoktu. Günümüzde işler çok değişiyor. Bu tartışmalar herkesin evriminin bir parçası."

10 12
Neymar’dan tartışmalı sözlere açıklama: “Kadınları kırmak istemedim” - Resim: 11

YouTube'da yayınlanan video, konunun yalnızca medyanın değil, Neymar'ın yakın çevresinin de gündeminde olduğunu gösterdi. Yemek masasında bulunan Neymar'ın yakın arkadaşlarından birinin eşi Bianca Coimbra, sarf edilen sözlerin neden kadın düşmanı bir anlam taşıdığını şu cümlelerle dile getirdi:"Tarihsel olarak, kadınlar adet dönemlerinde küçümsenir. 'O adet döneminde' diye yanlış bir karar verdiğini söylediğinde, aslında bir kadının adet döngüsü sırasındaki kararlarını geçersiz kılıyorsun."

11 12
Neymar’dan tartışmalı sözlere açıklama: “Kadınları kırmak istemedim” - Resim: 12

Arkadaşlarıyla bir araya geldiği yemeğin kendi davranışları üzerine bir tartışmaya dönüşmesini değerlendiren Neymar, videoyu şu sözlerle noktaladı:"Sessiz bir akşam yemeği olması gerekiyordu, ama sonunda tartışmalı bir hale geldi. Medya benim adımla ilgili bir tartışma yarattığında, ben ve arkadaşlarım bunu tartışırız. Farklı düşüncelerimiz var ve bu, herkesin zihnini biraz daha açıp diğerini anlaması için iyi bir şey."

12 12
