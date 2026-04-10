Neymar’dan tartışmalı sözlere açıklama: “Kadınları kırmak istemedim”
Brezilya futbolunun en çok konuşulan isimlerinden Neymar, son günlerde gündem olan hakem eleştirileriyle ilgili sessizliğini bozdu. Santos forması giyen yıldız oyuncu, maç sonrası kullandığı ifadeler nedeniyle gelen tepkilere yanıt vererek, “Hiçbir kadını kırmak gibi bir niyetim yoktu” dedi.
Santos forması giyen 34 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Neymar, takımının bu ayın başlarında Remo'yu 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından maçın hakemi Savio Pereira Sampaio hakkında kullandığı ifadeler nedeniyle başlayan tartışmalara açıklık getirdi.
Resmi YouTube kanalında yayınladığı bir videoyla hakkındaki eleştirilere yanıt veren forvet oyuncusu, hakemin tavrını sorgularken başvurduğu argo ifadenin cinsiyetçi bir anlam taşıdığını bilmediğini savundu.
Olay, Santos ile Remo arasında Vila Belmiro'da oynanan karşılaşmanın 85. dakikasında meydana geldi. Sahada sert bir müdahaleye maruz kalan Neymar, hakeme yönelik itirazlarının ardından sarı kart gördü.
Doğrudan cezalı duruma düşen Brezilyalı oyuncu, Santos'un Maracana'da Flamengo'ya karşı oynadığı ve 3-1 kaybettiği kritik mücadelede forma giyemedi.
Karşılaşmanın hemen ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Neymar, hakem Sampaio'nun performansını eleştirerek şu ifadeleri kullandı:"Bu haksızlık. Maçın sonunda arkadan faul yaptılar. Bu ilk kez olmuyordu. Üçüncü ya da dördüncü kezdi. Sadece ona şikayet etmeye gittim. 'Delirdin mi?' dedim, sonra sarı kart gördüm. Neyse, Savio böyledir. Sanırım kötü bir ruh haliyle (chico) uyandı ve maça öyle çıktı."
Neymar'ın maç sonu açıklamasında kullandığı "chico" kelimesi, Brezilya argosunda adet kanaması anlamına geliyor.
Hakemin maç içindeki tutumunu ve ruh halini adet gören bir kadına benzeten bu ima, kamuoyunda cinsiyetçi ve saldırgan bulunarak yoğun eleştirilere neden oldu.
Birçok kişi, yıldız oyuncunun bu benzetmeyle kadınlara yönelik hakaret içeren bir tavır sergilediğini savundu.
Gelen tepkilerin ardından Neymar, resmi YouTube kanalında yakın arkadaşları ve ailesiyle yediği bir akşam yemeği sırasında çekilen görüntüleri paylaştı. Yemek sırasında konuyu değerlendiren Neymar, kullandığı sözlere ilişkin şu açıklamayı yaptı:"Bunu şakacı bir şekilde söyledim; onun sinirli olduğunu ve fazla konuşmak istemediğini kastetmiştim... Hiçbir kadını kırmak gibi bir niyetim yoktu."
Söz konusu argo terimin arka planına hakim olmadığını belirten 34 yaşındaki oyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü:"Chico" ifadesinin bunun kısaltması olduğunu bilmiyordum. Sadece stresli olduğunu ve konuşmak istemediğini söylemeliydim. Hiçbir şekilde kötü bir niyetim yoktu. Günümüzde işler çok değişiyor. Bu tartışmalar herkesin evriminin bir parçası."
YouTube'da yayınlanan video, konunun yalnızca medyanın değil, Neymar'ın yakın çevresinin de gündeminde olduğunu gösterdi. Yemek masasında bulunan Neymar'ın yakın arkadaşlarından birinin eşi Bianca Coimbra, sarf edilen sözlerin neden kadın düşmanı bir anlam taşıdığını şu cümlelerle dile getirdi:"Tarihsel olarak, kadınlar adet dönemlerinde küçümsenir. 'O adet döneminde' diye yanlış bir karar verdiğini söylediğinde, aslında bir kadının adet döngüsü sırasındaki kararlarını geçersiz kılıyorsun."
Arkadaşlarıyla bir araya geldiği yemeğin kendi davranışları üzerine bir tartışmaya dönüşmesini değerlendiren Neymar, videoyu şu sözlerle noktaladı:"Sessiz bir akşam yemeği olması gerekiyordu, ama sonunda tartışmalı bir hale geldi. Medya benim adımla ilgili bir tartışma yarattığında, ben ve arkadaşlarım bunu tartışırız. Farklı düşüncelerimiz var ve bu, herkesin zihnini biraz daha açıp diğerini anlaması için iyi bir şey."