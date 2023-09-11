Nicolas Pepe: Beşiktaş maçında oynamaya hazırım

Trabzonspor'un yeni transferi Nicolas Pepe'den Beşiktaş maçı öncesi önemli açıklamalar geldi.

NİCOLAS PEPE: BEŞİKTAŞ MAÇINDA OYNAMAYA HAZIRIM

Nicolas Pepe, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Trabzonspor'a transferinde kendisine duyulan güvenden dolayı teşekkür ederek, "Ayrıca dün bana göstermiş oldukları hoş karşılamadan dolayı da taraftarlara teşekkür etmek istiyorum. Benden beklentilerin çok yüksek olduğunun farkındayım. Buna en iyi yanıtın sahada ekip arkadaşlarımızla oynayacağımız oyunla verileceğine inanıyorum." dedi.

Hangi mevkide oynadığı yönündeki bir soru üzerine Pepe, "Hocayla bir plan yaptık. Ben hücum bölgesinde her pozisyonda oynayabilen bir oyuncuyum. Geçen sezon farklı pozisyonlarda oynadım. 10 numara pozisyonunda da oynadım. Ama benim tercih ettiğim pozisyon sağ açık. Şu anda antrenörümüzün de benden ne beklediğini biliyorum. Şu an pozitif olmamız, ekibe yardımcı olabilmem için çalışmam gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ MAÇINDA OYNAMAYA HAZIRIM"

Dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle 4 aydır maç oynamadığını vurgulayan Pepe, şöyle devam etti:

- Ama benim açımdan bakacak olursak çok iyi bir hazırlık süreci geçirdim. 10 gündür bireysel ekibimle çalışma yapıyorum. Birazcık ritim yakalamam gerekiyor. Beşiktaş ile oynayacağımız maçta ritim yakalamam gerekiyor. Yine de buna karar verecek ben değilim. Benden faydalanmaya karar verecek hocamızdır. Hocam faydalanmak isterse elimden geleni yaparım. Oynamalı mıyım, oynamamalı mıyım ona ben karar vermiyorum. Sağlık ekibinin görüşü çok önemli. Ama şu kesin ki ben oynamaya hazırım.