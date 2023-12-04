Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Nicolo Zaniolo, ilk yarıda girdiği pozisyonları değerlendiremezken devre arasında oyundan alındı.

Nicolo Zaniolo Beklentileri Karşılayamadı!

Aston Villa formasıyla şimdiye dek 9'u ilk 11'de olmak üzere 16 maça çıkan İtalyan futbolcu henüz gol veya asist kaydedemedi.

Premier Lig'de 29 puanla 4. sırada yer alan Aston Villa, Konferans Ligi'nde ise grubunda 12 puanla zirvede bulunuyor.