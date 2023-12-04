Nicolo Zaniolo Beklentileri Karşılayamadı!

Premier Lig'in 14. haftasında Aston Villa deplasmanda Bournemouth ile 2-2 berabere kaldı.

Nicolo Zaniolo Beklentileri Karşılayamadı!
Nicolo Zaniolo Beklentileri Karşılayamadı!

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Nicolo Zaniolo, ilk yarıda girdiği pozisyonları değerlendiremezken devre arasında oyundan alındı.

Nicolo Zaniolo Beklentileri Karşılayamadı!

Aston Villa formasıyla şimdiye dek 9'u ilk 11'de olmak üzere 16 maça çıkan İtalyan futbolcu henüz gol veya asist kaydedemedi.

Premier Lig'de 29 puanla 4. sırada yer alan Aston Villa, Konferans Ligi'nde ise grubunda 12 puanla zirvede bulunuyor.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Tur Heyecanı Başlıyor! İşte Haftanın KarşılaşmalarıZiraat Türkiye Kupası'nda 4. Tur Heyecanı Başlıyor! İşte Haftanın KarşılaşmalarıSpor
# Nicolo Zaniolo
Çok Okunanlar
Marmara Denizi'nde Deprem Oldu!
Marmara Denizi'nde Deprem Oldu!
Google Deprem Uyarı Sistemi Nedir?
Google Deprem Uyarı Sistemi Nedir?
Bursa Depremi İstanbul Fayını Tetikler mi?
Bursa Depremi İstanbul Fayını Tetikler mi?
Prof. Dr. Naci Görür'den Bursa Depremi Sonrası İlk Açıklama!
Prof. Dr. Naci Görür'den Bursa Depremi Sonrası İlk Açıklama!
AFAD ve Kandilli Rasathanesi Hangi İllerde Deprem Olduğunu Söyledi? Bugün Deprem Mi Oldu?
AFAD ve Kandilli Rasathanesi Hangi İllerde Deprem Olduğunu Söyledi? Bugün Deprem Mi Oldu?
Öne Çıkanlar ABD-İsrail Arasında 'Gazze' Kavgası! Netanyahu İstedi Biden İzin Vermedi ABD-İsrail Arasında 'Gazze' Kavgası! Netanyahu İstedi Biden İzin Vermedi Galatasaray'da 2 Veda, 2 Transfer Kararı! Galatasaray'da 2 Veda, 2 Transfer Kararı!