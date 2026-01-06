Nijerya basını yazdı: Osimhen Türkiye’ye dönme kararı aldı

Nijerya basını, Afrika Kupası’nda Mozambik maçında yaşanan tartışmanın ardından Victor Osimhen’in milli takımı bırakıp Türkiye’ye dönme niyetini dile getirdiğini yazdı.

Afrika Uluslar Kupası’nda Nijerya Milli Takımı ile mücadele eden Victor Osimhen hakkında Nijerya basınında dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Nijerya medyasına göre, Mozambik karşılaşmasında takım arkadaşı Ademola Lookmanile yaşadığı tartışmanın ardından Osimhen, milli takımı bırakıp Türkiye’ye dönme yönünde çıkış yaptı.

Afrika Uluslar Kupası son 16 turunda Nijerya, Mozambik’i Lookman, Osimhen (2) ve Adams’ın golleriyle 4-0 mağlup etti. Karşılaşmanın 63. dakikasında Osimhen ile Lookman arasında saha içinde tartışma yaşandı. Osimhen, 68. dakikada kendi isteğiyle oyundan çıktı.

Nijerya basınında yer alan ve Arise TV’ye dayandırılan haberde, milli takım kampında yaşananlara ilişkin şu ifadelere yer verildi:

“Kamptan gelen teyitli haberlere göre, Nijerya Futbol Federasyonu yetkilileri Osimhen'i sakinleştirmeye çalışıyor.”

Osimhen’in maç sonrası tavrına ilişkin ise şu iddia paylaşıldı:

“Dün akşam stattan çok sinirli ayrılan Osimhen, milli takımı bıraktığını ve Türkiye'ye döneceğini söyledi.”

Galatasaray forması giyen yıldız futbolcunun, yaşanan gerilimin ardından nasıl bir karar alacağı merak konusu olurken, Nijerya Futbol Federasyonu’nun Osimhen’i ikna etmek için girişimlerini sürdürdüğü ifade ediliyor.

Osimhen nijerya Galatasaray
