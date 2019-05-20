banner1005
Gençler Türkiye için kenetlendi
Gençler Türkiye için kenetlendi
Nurettin Canikli'den Rabia Naz Vatan'ın açıklaması
Nurettin Canikli'den Rabia Naz Vatan'ın açıklaması
O Avukata FETÖ'den iddianame
O Avukata FETÖ'den iddianame
Ulusal Kanal Canlı Yayını
Ulusal Kanal Canlı Yayını

Nobre göz yaşlarıyla veda etti

Gençlerbirliği Kulübü, futbolu bırakan Mert Nobre için veda klibi hazırladı. Duygusal anlar yaşayan Nobre, göz yaşlarına hakim olamadı.

Nobre göz yaşlarıyla veda etti

Gençlerbirliği Kulübü, futbolu bırakan Mert Nobre için veda klibi hazırladı.

Başkent temsilcisi, futbolculuk kariyerini Gençlerbirliği-Adana Demirspor maçıyla noktalayan 38 yaşındaki Nobre için "Golcünün Vedası" adıyla bir video yayımladı.

Röportaj sırasında duygusal anlar yaşayan Nobre, göz yaşlarına hakim olamadı.

"Bu röportaj zor." diyen Nobre, "Herkese çok teşekkür ederim. 20 sene bayağı uzun zaman. Fiziki olarak hiçbir problem yok ama bence (bırakmanın) tam zamanı. 20 senede 13 kupam var." ifadelerini kullandı.

20 yıllık futbol kariyerinin 15'ini Türkiye'de geçiren Nobre, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta da forma giydi.


Kaynak: AA
Etiketler; #gençlerbirliği
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.