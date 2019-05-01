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Nobre, kariyerini şampiyonlukla noktalamak istiyor

Spor Toto 1. Lig'de şampiyonluğun en iddialı ekibi Gençlerbirliği'nin golcü oyuncusu Mert Nobre, futbolu bırakacağını açıkladı.

Nobre, kariyerini şampiyonlukla noktalamak istiyor

Spor Toto 1. Lig'de şampiyonluğun en iddialı ekibi Gençlerbirliği'nin golcü oyuncusu Mert Nobre, futbolubırakacağını açıkladı.

Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi üst düzey takımlarda da forma giyen Nobre, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, sezon sonu kariyerini sonlandıracağını duyurdu

Nobre açıklamasında, "Sezon başından bu yana çabaladığımız o amaç için çok az kaldı. Kararlı bir şekilde, ilk günkü gibi mücadeleye devam ediyoruz. Bilmenizi isterim ki bu son üç maç, benim futbolculuk kariyerimin de son üç maçı olacak. Ve kariyerimi bu şampiyonlukla gururlu ve onurlu bir şekilde tamamlayacağım." ifadelerini kullandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #gençlerbirliği
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