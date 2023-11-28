Nordsjaelland-Fenerbahçe Maçına Fransız Düdük!

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Right to Dream Park'ta oynanacak ve TSİ 23.00'te başlayacak mücadelede Pignard'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Aurelien Drouet ile Laurent Coniglio gerçekleştirecek.

Fransız Thomas Leonard ise maçın dördüncü hakemi olarak sahada yer alacak.

Daha Önce Sivas Maçını Yönetti

Jeremie Pignard, 2021 yılında UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda deplasmanda Sivasspor'un Petrocub'u 1-0 yendiği maçı yönetti.