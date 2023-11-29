Nordsjaelland Maçı Öncesi Fenerbahçe'de Büyük Endişe!

Fenerbahçe'de Nordsjaelland maçı öncesi büyük bir endişe hakim...

Sakatlıklar İçin Son Derece Elverişli

Bilindiği üzere Danimarka temsilcisi maçlarını suni çimde oynuyor. Söz konusu zemin, olası sakatlıklar için son derece elverişli. Kritik maç öncesi teknik heyet konuyla ilgili harekete geçerken, bazı isimlerin dinlendirilmesi planlanıyor.

Teknik Heyeti Düşündüren Etmen

İsmail Kartal'ın Edin Dzeko, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski gibi isimleri Nordsjaelland maçında dinlendirme olasılığı bulunuyor.

Bahsi geçen futbolcuların ilk 11'de yer almadığı senaryoda Fenerbahçe'nin hücum bölgesinde zayıfladığı vurgulanırken, Sarı-Lacivertlilerin Nordsjaelland'a yenilmesi durumunda liderliğin de tehlikeye girecek olması teknik heyeti düşündüren bir diğer etmen.

Fenerbahçe grubunu ikinci sırada tamamlarsa mart ayında play-off oynayacak. Nordsjaelland-Fenerbahçe maçı yarın TSİ 23:00'de oynanacak.