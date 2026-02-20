Nottingham Forest maçında sakatlanmıştı: Milan Skriniar sahalardan ne kadar uzak kalacak?

UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde oyunu terk etmek zorunda kalan Slovak yıldızın sakatlığına dair kulüpten resmi açıklama geldi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Nottingham Forest maçında sakatlanmıştı: Milan Skriniar sahalardan ne kadar uzak kalacak?
Yayınlanma:

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Nottingham Forest'a karşı oynadığı müsabakada sakatlanan Milan Skriniar’ın sağlık durumu netleşti. Maç sırasında yaşadığı sorun nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalan Slovak savunmacı, detaylı tetkiklerden geçirildi.

KULÜPTEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Sarı-lacivertli kulüp, tecrübeli oyuncunun sakatlığına ilişkin sosyal medya hesapları üzerinden bir bilgilendirme metni paylaştı. Yapılan resmi açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Futbol A Takımımızın kaptanı Milan Skriniar’ın dün akşam oynanan Nottingham Forest maçında yaşadığı sakatlık sonrası MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde sağ kasığında kısmi yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır"

Başarılı futbolcunun yaklaşık 4-6 hafta süresince sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Edirne'de Tunca Nehri için turuncu alarm!Edirne'de Tunca Nehri için turuncu alarm!Yurt
TOKİ Adana kura sonuçları açıklandı mı? İşte isim listesi sorgulama ekranıTOKİ Adana kura sonuçları açıklandı mı? İşte isim listesi sorgulama ekranıYurt
Milan Skriniar fenerbahçe
Günün Manşetleri
''Tarımı sadece sektör olarak görmek büyük bir yanılgı''
Edirne'de imar usulsüzlüğü operasyonu
İstanbul merkezli 10 ilde bahis operasyonu
Ocak 2026 Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi belli oldu
İstanbul merkezli 5 ilde yasa dışı bahis operasyonu
Adalet ve İçişleri bakan yardımcılıklarına yeni atamalar
Üst düzey atama usulleri değişti
Belediye Başkanı Fuat Köse hastaneye kaldırıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu
Bankalardaki toplam mevduat ne kadar oldu?
Çok Okunanlar
Bugün BİM'de neler var? Bugün BİM'de neler var?
Benzin, motorin ve LPG bugün ne kadar oldu? Benzin, motorin ve LPG bugün ne kadar oldu?
Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar? Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar?
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?
Gazete manşetleri 20 Şubat Cuma Gazete manşetleri 20 Şubat Cuma