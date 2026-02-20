Nottingham Forest maçında sakatlanmıştı: Milan Skriniar sahalardan ne kadar uzak kalacak?

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Nottingham Forest'a karşı oynadığı müsabakada sakatlanan Milan Skriniar’ın sağlık durumu netleşti. Maç sırasında yaşadığı sorun nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalan Slovak savunmacı, detaylı tetkiklerden geçirildi.

KULÜPTEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Sarı-lacivertli kulüp, tecrübeli oyuncunun sakatlığına ilişkin sosyal medya hesapları üzerinden bir bilgilendirme metni paylaştı. Yapılan resmi açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Futbol A Takımımızın kaptanı Milan Skriniar’ın dün akşam oynanan Nottingham Forest maçında yaşadığı sakatlık sonrası MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde sağ kasığında kısmi yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır"

Başarılı futbolcunun yaklaşık 4-6 hafta süresince sahalardan uzak kalması bekleniyor.