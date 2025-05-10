Nuggets, Thunder'ı uzatmada devirdi! Batı finalinde avantaj Denver'ın

NBA Batı Konferansı yarı finalinde Denver Nuggets, Ball Arena'da konuk ettiği Oklahoma City Thunder’ı uzatmaya giden karşılaşmada 113-104 mağlup etti. Bu sonuçla seride 2-1 öne geçen Denver temsilcisi, ev sahibi avantajını iyi değerlendirdi.

Karşılaşmanın en skorer ismi, 27 sayıyla oynayan Nuggets guardı Jamal Murray olurken, yıldız pivot Nikola Jokic de 20 sayı ve 16 ribauntluk katkısıyla galibiyette önemli rol oynadı. Ayrıca Aaron Gordon 22 sayı, Michael Porter Jr. ise 21 sayıyla mücadele etti.

THUNDER'DAN WILLIAMS VE HOLMGREN DİRENDİ AMA YETMEDİ

Oklahoma City Thunder cephesinde ise Jalen Williams 32 sayıyla takımının en etkili ismi oldu. Genç uzun Chet Holmgren 18 sayı ve 16 ribaunt, yıldız oyuncu Shai Gilgeous-Alexander ise 18 sayı ve 13 ribauntla oynasa da bu performanslar galibiyet için yeterli olmadı.

CAVALIERS, PACERS KARŞISINDA SERİYE TUTUNDU

Doğu Konferansı yarı finalinde sahne alan bir diğer karşılaşmada ise Cleveland Cavaliers, deplasmanda Indiana Pacers’ı 126-104’lük net bir skorla mağlup ederek seride durumu 2-1’e getirdi.

Donovan Mitchell 43 sayı ve 9 ribauntla maça damgasını vururken, Jarrett Allen 19 sayı ve 12 ribaunt, Evan Mobley de 18 sayı ve 13 ribauntla oynadı. Ev sahibi Pacers’ta ise Bennedict Mathurin 23 sayı, Pascal Siakam ise 18 sayıyla öne çıktı.