Nuggets'tan tarihi galibiyet! Konferans yarı final bileti cepte

Denver Nuggets, play-off ilk turunun yedinci ve son maçında sahasında Los Angeles Clippers'ı ağırladı. Baştan sona üstün oynayan ev sahibi ekip, özellikle ikinci ve üçüncü periyotlarda rakibini adeta sahadan sildi. Nuggets, farkı bir ara 35 sayıya kadar çıkararak karşılaşmayı 120-101 gibi net bir skorla kazandı.

6 OYUNCU 15 SAYI ÜZERİNDE SKOR YAPTI

Nuggets, bu tarihi galibiyette takım oyununu zirveye taşıdı. Takımın 6 oyuncusu da 15 ve üzeri sayı üreterek NBA play-off tarihinde bir 7. maçta bunu başaran ilk takım oldu.

Aaron Gordon: 22 sayı, 5 asist

Christian Braun: 21 sayı, 5 ribaunt

Nikola Jokic: 16 sayı, 10 ribaunt, 8 asist

Jamal Murray: 16 sayı, 5 ribaunt

Russell Westbrook: 16 sayı, 5 ribaunt, 5 asist, 5 top çalma

Michael Porter Jr.: 15 sayı, 6 ribaunt

Los Angeles Clippers cephesinde ise yıldız isimler yeterli katkıyı sağlayamadı. Clippers, özellikle savunmada Nuggets'ın çok yönlü hücumuna karşı koymakta zorlandı.

Bu galibiyetin ardından Denver Nuggets, Batı Konferansı yarı finalinde Oklahoma City Thunder ile karşı karşıya gelecek.