Nuggets'tan tarihi galibiyet! Konferans yarı final bileti cepte

NBA play-off heyecanında Denver Nuggets, Los Angeles Clippers'ı ezici bir oyunla mağlup ederek seriyi 4-3 kazandı ve Batı Konferansı yarı finaline yükseldi. Karşılaşma, Nuggets'ın tarih yazdığı istatistiklerle dikkat çekti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Nuggets'tan tarihi galibiyet! Konferans yarı final bileti cepte
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Denver Nuggets, play-off ilk turunun yedinci ve son maçında sahasında Los Angeles Clippers'ı ağırladı. Baştan sona üstün oynayan ev sahibi ekip, özellikle ikinci ve üçüncü periyotlarda rakibini adeta sahadan sildi. Nuggets, farkı bir ara 35 sayıya kadar çıkararak karşılaşmayı 120-101 gibi net bir skorla kazandı.

6 OYUNCU 15 SAYI ÜZERİNDE SKOR YAPTI

Nuggets, bu tarihi galibiyette takım oyununu zirveye taşıdı. Takımın 6 oyuncusu da 15 ve üzeri sayı üreterek NBA play-off tarihinde bir 7. maçta bunu başaran ilk takım oldu.

Aaron Gordon: 22 sayı, 5 asist
Christian Braun: 21 sayı, 5 ribaunt
Nikola Jokic: 16 sayı, 10 ribaunt, 8 asist
Jamal Murray: 16 sayı, 5 ribaunt
Russell Westbrook: 16 sayı, 5 ribaunt, 5 asist, 5 top çalma
Michael Porter Jr.: 15 sayı, 6 ribaunt

Los Angeles Clippers cephesinde ise yıldız isimler yeterli katkıyı sağlayamadı. Clippers, özellikle savunmada Nuggets'ın çok yönlü hücumuna karşı koymakta zorlandı.

Bu galibiyetin ardından Denver Nuggets, Batı Konferansı yarı finalinde Oklahoma City Thunder ile karşı karşıya gelecek.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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