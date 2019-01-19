Almanya 1. Ligi'nde (Bundesliga) Werder Bremen forması giyen milli futbolcu Nuri Şahin, Galatasaray'dan Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak için destek mesajı yayımladı.

Almanya 1. Ligi'nde (Bundesliga) Werder Bremen forması giyen milli futbolcu Nuri Şahin, Galatasaray'dan Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak için destek mesajı yayımladı.



Tecrübeli oyuncu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bundesliga'ya hoş geldin kardeşim. İnanarak, çalışarak, öğrenerek çok daha iyi yerlere geleceğinden eminim. Her anından keyif almaya çalış." ifadelerini kullandı.



Galatasaray'dan Almanya'nın Stuttgart ekibine transfer olan genç oyuncu ise Nuri'nin mesajına, "Hoş bulduk Nuri abi. Türk futbolcuları için birçok şeyin mümkün olduğunu gösteren kariyerin ve tavsiyelerin benim için çok değerli. Çok teşekkür ederim." şeklinde cevap verdi.



Ozan, kendisine ödenen 11 milyon avro bonservis bedeliyle, Türk oyuncular arasında en yüksek rakama yurt dışına transfer gerçekleştiren stoper olmuştu.