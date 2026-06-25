O transferler incelemeye takıldı! UEFA'dan Fenerbahçe'ye 7.5 milyon Euro...

UEFA, Fenerbahçe'ye harcama limitlerinin aşılması ve flaş transferdeki talimatlara aykırı eylemler gerekçesiyle para cezası kesti.

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
O transferler incelemeye takıldı! UEFA'dan Fenerbahçe'ye 7.5 milyon Euro...
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UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) ve bağımsız denetim kuruluşu Deloitte, 24 Ocak 2026'da sarı-lacivertli kulübü denetlemek için İstanbul'a gelerek iki gün boyunca incelemelerde bulunmuştu. Yapılan derinlemesine denetimler sonucunda, dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho ve Diego Carlos'la yapılan sözleşmelerde harcama limitlerinin aşıldığı belirlendi.

KEREM AKTÜRKOĞLU TRANSFERİNDE TALİMATLARA AYKIRILIK

Yapılan incelemelerde sadece limitlerin aşılması değil, Kerem Aktürkoğlu transferinde de talimatlara aykırı hareket edildiği tespit edildi. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Fenerbahçe'den yazılı savunma isteyen CFCB, sarı-lacivertli kulübü 7.5 milyon Euro para cezasına çarptırdı ve mali disiplin ihtarında bulundu.

Sarı-lacivertli kulüp, bu karardan önce Aktürkoğlu'nun sözleşmesini revize etmiş ve oyuncunun 5 yılda alacağı ücreti 4 yıla taksitlendirmişti.

KASADAN SICAK PARA ÇIKIŞI OLACAK MI?

Kararın cuma günü Fenerbahçe'ye tebliğ edilmesi beklenirken, CFCB'den mali disiplin ihtarı da alan Fenerbahçe, UEFA ile 3-4 sezonluk uzlaşma anlaşmasına varmak zorunda kalacak.

Fenerbahçe önümüzdeki 3-4 mali yıl boyunca UEFA'ya verdiği yapılandırma sözlerini tutarsa, bu şartlı kısım kulübün kasasında kalacak. Bir başka deyişle, sarı-lacivertli kulübün kasasından şu an için herhangi bir sıcak para çıkışı gerçekleşmeyecek.

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