Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Obradovic: "Bizim için önemli bir galibiyet oldu" Panathinaikos Superfoods Başantrenörü Pascual: "İki takımın da kazanma şansı vardı"

THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında konuk ettiği Panathinaikos Superfoods'u 67-62 mağlup eden Fenerbahçe Doğuş'un başantrenörü Zeljko Obradovic, önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.



Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Obradovic, Panathinaikos Superfoods karşısında 40 dakika boyunca konsantrasyonu kaybetmeden oynadıklarını dile getirdi.



Çekişmeli bir maç oynadıklarını belirten tecrübeli başantrenör, "Savunmada ve hücumda beklediğimiz gibi maç oldu. Enerjisi düşük bir üçüncü çeyrek oynadık. Öz güvenin yerine gelmesi için 1 sayı veya 1 savunma yetiyor. Bizim için önemli bir galibiyet oldu." diye konuştu.



Panathinaikos Superfoods cephesi

Panathinaikos Superfoods Başantrenörü Xavi Pascual, iki takımın da karşılaşmayı kazanmayı hak ettiğini ifade etti.

Çok iyi mücadele ettiklerini aktaran Pascual, "Fenerbahçe Doğuş'u tebrik ediyorum. Eşit bir maç olduğunu düşünüyorum. İki takımın da kazanma şansı vardı." değerlendirmesinde bulundu.



