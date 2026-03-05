Ofsayt kuralında tarihi değişiklik

Yeni kurala göre bir oyuncu, yalnızca son savunmacıyı tamamen geçerse ofsayta düşecek; artık vücudun herhangi bir parçasına bakılarak karar verilmeyecek.

Haziran 2018'de Arsenal’den ayrıldıktan sonra FIFA’da Geliştirme Direktörü olarak göreve başlayan Fransız teknik direktör Arsene Wenger’in önerdiği yeni ofsayt kuralı resmen kabul edildi. Yeni kurala göre bir oyuncu, yalnızca son savunmacıyı tamamen geçerse ofsayta düşecek; artık vücudun herhangi bir parçasına bakılarak karar verilmeyecek.

The Times’ın haberine göre, yeni ofsayt kuralı ilk olarak Kanada Premier Ligi’nde test edilecek. Buna göre bir oyuncunun ofsaytta sayılabilmesi için vücudunun tamamının rakip oyuncunun önünde olması gerekecek. Test başarılı olursa, kural 2027/28 sezonundan itibaren dünya genelinde aşamalı olarak uygulanmaya başlanacak.

 WENGER'İN GETİRMEK İSTEDİĞİ BU KURALA TEPKİLER VAR

Arsene Wenger’in ofsayt kuralını değiştirme girişimi eleştirilerin odağı oldu. Uzmanlar, yalnızca son savunmacının önünde olma kriterinin oyunun doğallığını bozabileceğini, hakem kararlarında hâlâ tartışma yaratacağını ve klasik taktikleri etkileyebileceğini belirtiyor. Taraftarlar ise kuralın karmaşıklaşacağı ve maç izleme deneyimini olumsuz etkileyeceği endişesini taşıyor.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

