Dünya Ralli Şampiyonası'nın ilk ayağı Monte Carlo'da, M-Sport takımından Fransız Ogier birinci oldu

Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) Monaco'da düzenlenen ilk ayağını kazanan M-Sport takımının Fransız pilotu Sebastien Ogier, sezona galibiyetle başladı.



WRC sezonunun ilk ayağı Monte Carlo Rallisi'nde, 394,74 kilometre uzunluğundaki pistte 17 etaptan oluşan mücadeleyi 4 saat 18 dakika 55 saniyede tamamlayan son 5 yılın şampiyonu Ogier, zafere ulaştı.



Toyota Gazoo takımının Estonyalı sürücüsü Ott Tanak, liderin 58.3 saniye arkasında 2'nci, yine aynı takımdan Fin Jari-Matti Latvala ise Ogier'nin 1 dakika 52 saniye gerisinde 3'üncü oldu.



Bu galibiyetle Ogier, pilotlar klasmanında ilk sıraya yerleşti.



Dünya Ralli Şampiyonası'nın 2. ayağı, 15-18 Şubat tarihlerinde İsveç'te düzenlenecek.