"Antrenör Etiği ve İlkeleri" konulu ilk seminer, Ankara'da düzenlendi

Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (AASKF), Ankara Üniversitesi (AÜ) Spor Bilimleri Fakültesi ve Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Ankara Şubesi iş birliğinde düzenlenen Öğrenen Antrenör Eğitim Programı'nın ilki, Ankara'da gerçekleştirildi.



Gençlik Parkı Kültür Merkezi'ndeki Necip Fazıl Toplantı Salonu'nda düzenlenen "Antrenör Etiği ve İlkeleri" konulu ilk seminere, AÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mithat Koz, AASKF Başkanı Murat Kandazoğlu, TÜFAD Ankara Şube Başkanı Tahir Çopur, kulüp başkanları, sporcular ve antrenörler katıldı.



Dekan Koz, yaptığı konuşmada, bilgi üretimi ve yayılması konusunda çalıştıklarını belirterek, yayılma sıkıntısını bu seminerle aşacaklarını ifade etti.



Başkan Kandazoğlu da kulüplerin en önemli değerlerinin antrenörler olduğunu dile getirerek, "Bu konunun burada işlenmesini önemsiyorum. Arkadaşlarımın buradan yararlanacağına inanıyorum." diye konuştu.



Konuşmaların ardından kürsüye çıkan Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Semiyha Tuncel, "Antrenör Etiği ve İlkeleri" konulu ilk seminerde katılımcılara sunumunu yaptı.