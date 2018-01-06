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Oğuz Çetin'den Fatih Terim'e ağır sözler

Eski futbolcu Oğuz Çetin, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim hakkında sert ifadeler kullandı. Çetin, "İmparator topluma örnek olması gereken kişilerdir. Mekan basıp, ağzından küfür eksik olmayan insanlara farklı bir şekilde ifade de bulunmalıyız" dedi

Oğuz Çetin'den Fatih Terim'e ağır sözler

Üsküdar Belediyesi'nin düzenlediği Spor Söyleşileri programının bu haftaki konuğu Oğuz Çetin oldu.
 
Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde spor gündemini ve gençlerin sorularını yanıtlayan Oğuz Çetin önemli açıklamalarda bulundu.

Ajansspor'un haberine göre, Türk futbolu üzerine öğrencilerle söyleşi yapan Oğuz Çetin, bir öğrencinin 'Siz ve Fatih Terim, imparator olarak anılıyorsunuz. Bu konuda ne düşünüyorsunuz’ sorusuna "İmparator mu? İmparator dediğiniz kişi topluma örnek olması gereken kişilerdir. Birine kafa atıp, mekan basıp, ağzından küfür eksik olmayan insanlara farklı bir şekilde ifade de bulunmalıyız" yanıtını verdi.

Bir diğer öğrencinin Arda Turan ve Cenk Tosun ile ilgili sorusuna ise Çetin, "Bu dönemin futbolcuları çok büyük paralar kazanıyor. Bizim zamanınızdaki paraya oranla 50 kat daha büyük para kazanıyorlar. Ama bizim zamanımıza baktığımda kalitenin daha aşağıda olduğunu görüyorum. Eğer bu dönemde bazı futbolcular böyle büyük paralar kazanıyorsa bizim alacağımız paraların rakamlarını düşünemiyorum" cevabını verdi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #fatih terim #oğuz çetin #üsküdar
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