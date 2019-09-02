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Oğuzhan Özyakup milli takım kadrosundan çıkarıldı

Üst arka baldırından kas yaralanması geçiren Oğuzhan Özyakup, ay-yıldızlı aday kadrodan çıkarıldı

Oğuzhan Özyakup milli takım kadrosundan çıkarıldı

 Oğuzhan Özyakup, A Milli Futbol Takımı aday kadrosundan çıkarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamada, üst arka baldırından kas yaralanması geçiren Oğuzhan Özyakup'un, bugün A Milli Futbol Takımı'nın Riva'daki kampında sağlık heyeti tarafından yapılan tetkik ve muayenelerin ardından aday kadrodan çıkarıldığı belirtildi.

Kulüp takımlarıyla çıktıkları maçlarda sakatlık yaşayan Ozan Tufan ve Dorukhan Toköz'ün tedavilerine başlanırken, iki futbolcunun durumunun milli maç haftası boyunca kontrol altında tutulacağı aktarıldı.

Trabzonspor maçında alt baldırında kas sertleşmesi tespit edilen Emre Belözoğlu'nun tedavisi devam ederken, Okay Yokuşlu'nun tedavi ve rehabilitasyon süreci milli takım kampında geçeceği ifade edildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #futbol #a milli futbol takımı #oğuzhan özyakup
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