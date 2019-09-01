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Okan Buruk: Çok zor, kritik bir gündü

Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği’ni 2-1 yenen Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk, çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Okan Buruk: Çok zor, kritik bir gündü

Buruk, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kazandıkları için mutlu olduklarını belirterek, “Çok zor, kritik bir gündü. Milli maç arasına kazanarak girmek çok önemliydi. Milli maç arasından sonra çok daha güçlü bir takım olacağız. Kritik günü kazanarak geçtiğimiz için öncelikle oyuncularıma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmayı değerlendiren Buruk, şunları kaydetti:

"Öz güven eksikliğini yenmek istiyorduk. Maça çok iyi başladık, ilk 10-15 dakika çok iyi oynadık. Gençlerbirliği'nin golü geldikten sonra biraz düşüşe girdik. İkinci yarı yaptığımız hamlelerle giren oyuncular, hücum anlamında bizi rakip kaleye çok fazla götürdü. Gole çok yaklaştık. Önce penaltı, daha sonra Visca'nın attığı golle maçı 2-1 lehimize çevirdik."




 


Kaynak: AA
Etiketler; #süper lig #okan buruk #Medipol Başakşehir #gençlerbirliği
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