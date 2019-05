Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, "Zor bir maç bizi bekliyor. Kalan 5 maçlık süreci en iyi şekilde geçirmek istiyoruz." dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 27 Nisan'da Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Okan Buruk, zor bir maçın kendilerini beklediğini belirterek, "Kalan 5 maçlık süreci en iyi şekilde geçirmek istiyoruz." dedi.

Okan Buruk, Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Demir Grup Sivasspor maçına odaklandıklarını vurgulayarak, bu maçı kazanıp yollarına devam etmek istediklerini ifade etti.

Sivasspor'un iyi bir takım olduğunun altını çizen Buruk, "Takım savunmasını iyi yapan ve öne hızlı çıkabilen bir takım. Zor bir maç bizi bekliyor. Kalan 5 maçlık süreci en iyi şekilde geçirmek istiyoruz. İlk hedefimiz Sivasspor maçını kazanmak." diye konuştu.

Buruk, kendilerine bir hedef koyduklarını belirterek, "Şu an ulaşabileceğimiz hedef ligin beşincisi olmak. Bunun için de bir çok takım yarışıyor. Biz de bu takımlardan biri olmak istiyoruz. Oraya doğru yükselmek için de önümüzdeki maçların hepsini kazanmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Hakem hatalarına da değinen Buruk, şunları kaydetti:

"Son üç maçlık süreçte aleyhimize yapılan hatalar var. Bu anlamda üzülüyoruz. Bizim de beklentilerimiz var. Biz, kimsenin lehimize bir şey vermesini zaten istemiyoruz. Hiç bir takım, kendi adına hata yapılmasını istemiyor. Bundan sonraki haftalarda bizim aleyhimize ve lehimize hatalar da olmasın. Zamanında karar verilirse maçlar daha zevkli ve güzel olur. VAR sisteminde her şey hakemlerin önüne geliyor, onların da daha dikkatli olması gerekiyor. Özellikle VAR'ın başındaki hakemlerin oraya daha odaklanması ve hatalar yaptırmaması gerekiyor. Bu hem Türk futboluna zarar veriyor hem de onlara zarar veriyor."

Buruk, herkesin maçlara hazırlandığını belirterek, "Onların da daha iyi hazırlanması gerekiyor. Bir şeyler eksik. Sezonun son haftaları, daha dikkatli olunması gerekiyor. Burada, 'hiç bir takımın aleyhine veya lehine yapılıyor' demiyorum." dedi.

Okan Buruk, sezon sonuna kadar her oyuncuya şans vermek istediklerini de sözlerine ekledi.