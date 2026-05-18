Okan Buruk istedi, yönetim harekete geçti! Galatasaray’dan Alman yıldız bombası
Trendyol Süper Lig'de üst üste 4., toplamda 26. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray, orta saha bölgesi için gözünü Almanya'ya dikti. Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, Borussia Dortmund'un yıldızı Julian Brandt ile temasa geçti.
Teknik direktör Okan Buruk’un sunduğu rapor doğrultusunda harekete geçen yönetim, transfer operasyonu için düğmeye bastı. Avrupa arenasında çok daha iddialı ve güçlü bir kadro ile mücadele etmek isteyen sarı-kırmızılılar, transferde önceliği orta saha bölgesine verdi.
Takımın hücum gücünü artırmayı planlayan kurmaylar, orta saha rotasyonuna yaratıcı oyun aklına sahip ve skorer özellikleriyle öne çıkan bir yıldız katmayı hedefliyor. Bu doğrultuda Avrupa pazarında detaylı bir tarama yapan Galatasaray'ın gündemine Almanya'dan flaş bir isim geldi.
Sky Sports Almanya’nın servis ettiği habere göre; Galatasaray, Borussia Dortmund forması giyen yetenekli oyuncu Julian Brandt ile ciddi şekilde ilgileniyor.
Alman basınına yansıyan detaylarda, sarı-kırmızılı yönetimin 28 yaşındaki Alman yıldızla ilk teması kurduğu ve transfer girişimlerine hız kazandırdığı vurgulandı.
Deneyimli oyuncunun kariyerine artık Almanya dışında devam etmeye sıcak baktığı ve yeni adresinin mutlaka Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek bir takım olmasını istediği ifade edildi. Doğrudan Devler Ligi arenasında boy gösterecek olan Galatasaray'ın bu şartı karşılaması, transferin gerçekleşme ihtimalini artırıyor.
DORTMUND FORMASIYLA 127 GOLE DOĞRUDAN KATKI
Kariyeri boyunca istikrarlı performansıyla dikkat çeken Julian Brandt, istatistikleriyle de fark yaratıyor.
Alman devinde geçirdiği 6 sezonda toplam 307 resmi maça çıkan yıldız orta saha, bu müsabakalarda 57 gol atma başarısı gösterirken, takım arkadaşlarına da 70 asist yaparak toplam 127 gole doğrudan katkı sağladı.