Okan Buruk onay verdi: Galatasaray'da Ukraynalı golcü bombası!

Golcü hattında da önemli isimleri yakın takibe alan Cimbom'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Yeni Asır'ın haberine göre; Cimbom'da yeni sezon transfer çalışmaları sürerken gündeme gelen isimlerden biri de Dinamo Kiev'in genç oyuncusu Matviy Ponomarenko oldu.