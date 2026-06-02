Okan Buruk onay verdi: Galatasaray'da Ukraynalı golcü bombası!
Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda güçlü ve alternatifli bir kadro kurmak için kolları sıvayan sarı-kırmızılı yönetim, forvet hattı için sürpriz bir ismi gündemine aldı.
Spot: Trendyol Süper Lig'de üst üste 4. kez şampiyon olarak tarihi bir başarıya imza atan Galatasaray, gözünü Şampiyonlar Ligi'ne dikti!
Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda güçlü ve alternatifli bir kadro kurmak için kolları sıvayan sarı-kırmızılı yönetim, forvet hattı için sürpriz bir ismi gündemine aldı.
Avrupa devlerinin de peşinde olduğu, geçtiğimiz sezona attığı gollerle damga vuran 20 yaşındaki Ukraynalı golcü için ilk hamle yapıldı. Peki, Galatasaray'ın transfer listesindeki bu gol makinesi kim?
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Galatasaray geride kalan sezon büyük bir başarıya imza attı ve Trendyol Süper Lig'de üst üste 4. kez mutlu sona ulaştı. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde şampiyonluk coşkusu yaşayan Cimbom artık hedeflerini büyüttü.
Gelecek sezon Devler Ligi için güçlü bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılılarda rotasyonun geniş olduğu bir kadro yapılanması planlanıyor.
Golcü hattında da önemli isimleri yakın takibe alan Cimbom'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Yeni Asır'ın haberine göre; Cimbom'da yeni sezon transfer çalışmaları sürerken gündeme gelen isimlerden biri de Dinamo Kiev'in genç oyuncusu Matviy Ponomarenko oldu.
Galatasaray'ın, yabancı oyuncu kontenjanı planlaması doğrultusunda genç ve gelişime açık futbolculara yöneldiği belirtildi. 20 yaşındaki santrfor için Avrupa'dan da önemli kulüplerin devrede olduğu ifade ediliyor.
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Ukrayna futbolunun son dönemde yetiştirdiği en dikkat çekici hücum oyuncularından biri olarak gösterilen Ponomarenko, geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla scout ekiplerinin radarına girmeyi başardı.