TFF Tahkim Kurulu, PFDK tarafından Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Burak'a verilen 1 maç men cezasını onayladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Burak'a verilen 1 maç men cezasını onayladı.



TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle PFDK'nın Okan Buruk'a verdiği 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 13 bin lira para cezası kurul tarafından onandı.



Okan Buruk, Spor Toto Süper Lig'de 4 Mart Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile oynanacak maçta takımının başında yer alamayacak.



Kurul ayrıca, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun futbolcusu Uğur Arslan Kuru'ya verilen 3 maç men cezasının da onandığını duyurdu.