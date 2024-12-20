Okan Buruk'tan Dybala açıklaması! Transferde son durum ne?

Galatasaray camiası, 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneğinin (1905 GSYİAD) düzenlediği yeni yıl organizasyonunda bir araya geldi.

Rixos Tersane İstanbul'da gerçekleştirilen organizasyona Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da katıldı.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Okan Buruk, 2024'ün kendileri için iyi geçtiğini belirterek yeni yılda da şampiyonluk hedeflediklerini dile getirdi.

1905 GSYİAD'ın kendileri için çok önemli ve değerli olduğunu aktaran Okan Buruk, "GSYİAD, her zaman Galatasaray'a destek veriyor. Üyeleriyle birlikte her gün gelişen ve büyüyen bir dernek. Burada Galatasaray taraftarlarıyla birlikte olmak bizi motive ediyor. Hem saha içinde hem de dışında gücümüzü ortaya koyuyoruz. Bu birliktelik de Galatasaray'ı başarıya taşıyan unsurlardan biri. İnşallah bu birlikteliği bu sezon da devam ettiririz. Bu gecede de 25. şampiyonluk ve 5. yıldız hedeflerini gördük. 2024 bizim için çok güzel anılarla geçti. Aynı inanç ve istekle 2025'te de şampiyon olmak istiyoruz." dedi.

Okan Buruk, 2024 yılında birçok rekor kırdıklarının hatırlatılması üzerine, "Galatasaray hep kazanmak için var. Bunun dışında bir düşüncemiz yok. Kazanmak, şampiyonluğa odaklanmak rekorlar getiriyor. Bu camiamızın ve takımımızın başarısı. Ben de teknik direktör olarak bazen övgü alıyorum ama bu asıl Galatasaray'ın başarısı." dedi.

KAYSERİSPOR MAÇIYLA İLGİLİ KONUŞTU

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Bellona Kayserispor ile deplasmanda yapacakları maçla ilgili, "Kayserispor, iyi bir takım. Belki bulunduğu yer itibarıyla farklı düşünülebilir ama ofansif anlamda sürprizli bir ekip. Gol yiyorlar ama çok da pozisyona giriyorlar. Ofansif anlamda güçlü bir takıma karşı oynayacağız. Kayseri deplasmanları hep zordur. Yüzde 100'ümüzü ortaya koymamız, iyi odaklanmamız gerek. Ara öncesi kazanarak bu seneyi bitirmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

SAKAT FUTBOLCULARIN SON DURUMU NE?

Okan Buruk, sakatlığı bulunan futbolcuların durumuyla ilgili, "Salı günü Osimhen, Sanchez ve Jakobs'a özel bir çalışma yaptırdık. Bugün antrenmanın tamamına katıldılar. Kayseri'ye tam kadro olarak gideceğiz. Sadece sakatlığı olan Icardi ve cezası olan Sallai bizimle olmayacak." şeklinde görüş belirtti.

DYBALA TRANSFERİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, İtalya'nın Roma takımında forma giyen Arjantinli futbolcu Paulo Dybala'nın transferi iddialarıyla ilgili de açıklama yaptı.

Dybala'nın adının transferde geçtiğinin hatırlatılması üzerine Okan Buruk, "Transfer çok dinamik bir şey. Transfer sezonu yaklaştıkça bu tür haberlerin çıkması normal. Herkesin planları var. Biz de ileri dönük planlar yapıyoruz. Kadromuzu güçlendirmek istiyoruz ama şu anda Kayserispor maçına odaklanmış durumdayım. Araya girdikten sonra önümüze daha net bakacağız. Takımımızı güçlendirmek için eksik mevkilerimize hazırlanacağız." dedi.