Okan Buruk'tan Icardi'yi yıkan karar! İşte Osimhen'in yokluğunda Aslan'ın yeni 9 numarası...
Liverpool deplasmanında kolu kırılan ve sahalardan en az 1 ay uzak kalması beklenen Victor Osimhen'in yokluğunda Galatasaray'ın yeni forvet hattı netleşti.
Galatasaray'da UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool deplasmanında Victor Osimhen ve Noa Lang'ın yaşadığı uzun süreli sakatlıkların ardından hücum hattındaki yeni kurgu belli oldu.
Maçın ilk yarısında rakibi Konate'nin darbesiyle kolu kırılan ve kesin durumu pazartesi günü netleşecek olan Osimhen'in sahalardan en az 1 ay uzak kalması öngörülüyor.
İki yıldızının sakatlığıyla sarsılan sarı-kırmızılılarda, teknik direktör Okan Buruk'un milli ara sonrası gireceği çok zorlu fikstürdeki forvet tercihi Kemerburgaz'dan gelen haberlerle açıklığa kavuştu.
KEMERBURGAZ'DA İLK TERCİH BARIŞ ALPER YILMAZ
Takvim'in haberine göre, milli ara sonrasında birbirinden zorlu sınavlar verecek olan Okan Buruk, Osimhen'in yokluğunda en uçta görev vereceği ismi belirledi. Kemerburgaz'dan gelen bilgilere göre, tecrübeli hocanın 9 numara pozisyonu için ilk tercihi Barış Alper Yılmaz oldu.
Buruk'un, son dönemde kariyer performansını ortaya koyan Barış Alper'i yüksek fizik kalitesi sebebiyle Osimhen'in yerini en iyi dolduracak isim olarak gördüğü belirtildi. Planlamalara göre genç oyuncu, üst üste oynanacak Trabzonspor ve Göztepe deplasmanlarında Galatasaray'ın en uçtaki gol silahı olarak sahaya çıkacak.
MAURO ICARDI'YE KULÜBE YOLU GÖZÜKTÜ
Barış Alper Yılmaz'ın ilk 11'e monte edilmesiyle birlikte gözlerin çevrildiği Arjantinli yıldız Mauro Icardi ise bu süreçte yedek soyunacak. Son dönemde iyice formdan düşen Icardi'ye Okan Buruk'un eskisi kadar güvenmediği ifade ediliyor.
Icardi'nin kulübeye çekilme kararında sadece form durumu değil, son maçtaki tavırları da etkili oldu.
Arjantinli oyuncu, Liverpool deplasmanında oyuna girme konusunda isteksiz davranmış ve ortaya çıkan bu görüntüler herkesin tepkisini çekmişti.
Yaşanan bu gelişmelerin ardından tecrübeli forvetin Trabzonspor ve Göztepe maçlarında kulübede oturmasına kesin gözüyle bakılıyor.