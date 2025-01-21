Okan Buruk'tan Kiev maçı ardından açıklama

Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında RAMS Park'ta Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kaldıkları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Basın toplantısına Bolu'daki otel yangınında hayatını kaybedenleri anarak başlayan Buruk, "Güne kötü başladık. Bolu'da çok büyük bir facia yaşandı. Ölenlere rahmet, yaralılara da şifa diliyorum. İnşallah bir daha böyle bir şey başımıza gelmez." dedi.

Maçın ilk dakikalarında gol attıklarını aktaran Buruk, "Yediğimiz ilk gole kadar rakibe pozisyon vermedik. Pozisyona girdik, topa sahip olduk ve oyunu domine ettik. İlk yarının sonunda yediğimiz golle devre arasına 2-1 girdik. İkinci yarıda 3-1 öne geçtikten sonra pozisyonlarımız vardı. Farkı açabilirdik. Rakibimizin hamleleri oldu. Maç 3-2'ye gelince rakip oyunun içine girmek istedi. Biz de dördüncü golü bulmak için çabaladık. Savunmada 6 kişi kaldığımız bir anda üçüncü golü yedik. Tüm gollerde rakipten fazlaydık. Hatalarımız oldu. Ancak bugün çok ürettik, gol attık, pozisyona girdik. Domine ettiğimiz maçlardan biriydi. Ancak yemememiz gereken golleri yedik. Berabere bittiği için üzgünüz." diye konuştu.

"AJAX MAÇINI KAZANMAK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında deplasmanda Hollanda temsilcisi Ajax ile oynayacakları maçı kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

İlk 8'i hedeflediklerini aktaran Buruk, "Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Galatasaray'a olan aidiyetleriyle çok koşup, mücadele ettiler. Dört günde bir maç oynuyoruz. Bu tempo içinde onlar da büyük bir mücadele veriyorlar. Hepsi çok iyi niyetli ve en iyisini yapmaya çalışıyor. Bu oyuncu grubu ile gurur duyuyorum. Bugünkü skordan dolayı üzüldük ama önemli değil. Bir sonraki maçı kazanmak için elimizden geleni yapacağız. İlk 8 içinde yer alma adına Ajax maçını kazanmak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

"UFAK TEFEP TEPKİLER OLDU"

Maç içinde taraftarların bazı oyunculara yönelik tepkisine değinen Okan Buruk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"3-3 sonrasında ufak tefek tepkiler oldu. Bunları da çok fazla abartmamak gerek. Duygusal reaksiyon herkesten çıkabilir. Maçın sonunda takım kaptanımızı tribüne çağırmaları taraftarımızın takıma nasıl destek olduğunu gösteriyor. Bu birliktelikle inşallah hem ligde şampiyonluğa ulaşacağız hem de Avrupa'da devam edeceğiz. Özellikle hafta sonu oynayacağımız Konyaspor maçında onların istediği ve onlara yakışır bir oyunla sahada olacağız. Oyuncularıma çok güveniyorum. Tekrar toparlanıp hafta sonu daha iyisini yapacağız. Yeniden taraftarımızla birleşmek istiyoruz. Şampiyonluk yolunda önemli bir maç olacak. Altı puanlık farkı yukarı çekmek için çok önemli bir haftaya giriyoruz. Moralimizi bozmadan, doğrularımızı artırıp, yanlışları gözden geçirerek hafta sonuna hazırlanacağız. Genel olarak oyuncularımın performansından memnunum. Çok mücadele ettiler, koştular, bastılar, baskı yaptılar."

"TEPKİLER MUSLERE'YA DEĞİLDİ"

Okan Buruk, tepkilerin kaptan Fernando Muslera'ya yönelik olmadığını söyledi.

Maç içindeki taraftar tepkilerinin sorulması üzerine Buruk, "Bence pozisyonu doğru değerlendirmek gerek. Geriye oynanan pastan sonra ıslık oldu. Top Muslera'ya gitti diye çıkan ıslık değildi. Muslera'ya yapılan bir tepki olarak görmemek lazım. Maçtan sonra taraftarımızın kaptanımıza ne kadar sahip çıktığını gördük. Biz de sahip çıkacağız. Kendisi bizim için çok önemli ve değerli. Muslera bu kulüp için çok büyük hizmetler verdi. Bugünkü maçta Muslera ile ilgili net bir şey söyleyemezsiniz. Çok net bir hata yaptığını düşünmüyorum." şeklinde görüş belirtti.

"NET POZİSYONLAR VERMEDEN 3 GOL YEDİK"

Takımının bu sezon geçen yıllara göre daha fazla gol yediğinin hatırlatılması üzerine tecrübeli teknik adam, "Verdiğimiz pozisyona göre daha çok gol yedik. Çok fazla pozisyon verip çok gol yeseydik bizim için daha üzücü bir tablo olurdu. Bugün rakip toplamda 6 şut şekti, 3'ü kaleyi tuttu. Burada çok büyük savunma zafiyetinden çok rakibin bitiriciliği konuşulabilir. Ancak bizim daha yakın oynamamız gerekiyordu. Net pozisyonlar vermeden bugün 3 gol yedik. İsteğimiz hem iyi hücum ve savunma yapmak. Bize savunma yapmamız veya 10 kişiyle beklememiz dayatılıyor. Bunu hiç oynamadık, bundan sonra da oynamayacağız. Tabii ki daha iyi savunma yapacağız ama kadromuzu hücumda daha net kullanacağız. Bu kadar gol yemek eksiklerimiz olduğunu gösteriyor ama bunları düzelteceğiz. Transfer döneminde kadromuza takviyeler yapacağız. Burada da savunmayı düzelteceğiz." ifadelerini kullandı.

TRANSFER ÇALIŞMALARI

Buruk, transferde savunma oyuncularıyla da görüştüklerini dile getirdi.

Transfer çalışmalarının sürdüğünü vurgulayan Buruk, "Transferde savunmaya da oyuncu bakıyoruz. Sağ bek ve stoper için haberler çıktı. Görüştüğümüz oyuncular var. İsteğimiz, savunmamızı daha güçlü ve opsiyonlu hale getirmek. Hem savunmaya hem de hücuma oyuncu alacağız. Savunmaya baktığımız oyuncu sayısı hücumdan daha fazla." diye konuştu.

Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nde final oynama hedefinin devam ettiğini söyledi.

"Kupa 2"de final oynama hedefinin üzerlerinde baskı oluşturup oluşturmadığının sorulması üzerine Buruk, sözlerini şöyle tamamladı:

"İlk günden itibaren hedefimizi belirttim. Başka biri olsa farklı bir şekilde konuşabilir. 'Bizim şansımız yok' veya 'Takımlar çok güçlü' diyerek kaçabilir, üzerinden yükü atabilir. Ancak ben ilk günden itibaren, 'Hedefimiz Avrupa Ligi'nde final oynamak.' dedim. Bunu hala söylüyorum. Bunu istiyoruz. Tabii ki maç maç bakmak gerek. Önce bu turu geçmek, ilk 8'e girmek çok önemli. Bu hedefle yaşamamız gerek. Her turda bunu ortaya koyacağız. Futbolda hiçbir şeyin garantisi yok ama bu hedefi koymamız gerek. Bunun için kadromuzu kuvvetlendirmemiz gerek. Bir sonraki tur için eksiklerimizi tamamlayarak bu hedefe odaklanmamız gerek. Bu kadroya sahibiz. Aynı oyuncularla çok fazla üst üste maç oynadık. Bu da oyuncuların performansını aşağı çekebilir. Ancak elimdeki kadrodan memnunum. Tabii ki takviyelerle daha güçlü hale geleceğiz ama hedefimiz hala Avrupa Ligi'nde finale kadar gidebilmek."