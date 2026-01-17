Okan Buruk’tan maç sonu açıklamalar: Başkanımızla bir araya geleceğiz

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ligde Gaziantep FK ile oynadıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"ÜRETMEKTE ZORLANDIK"

Gaziantep FK’yi tebrik eden Buruk, şu ifadeleri kullandı:

"Birincisi, rakibimizi mücadelesinden ötürü tebrik ediyorum. 5-3-2 oynadılar. Öndeki santrforları da savunmaya geldi, katı savunma vardı. Burayı kaliteli ayaklarla açmanız gerekiyor. Erken bir gol önemliydi. Yunus'la pozisyon yakaladık, duran toplar vardı. Rakibe yarı sahayı geçirmedik. Yüzde 72-73 topa sahip olduk ilk yarıda. Daha çok üretebilirdik. Üretmekte zorlandık.

"HİÇBİRİNDE BAŞARILI OLAMADIK"

Son ceza sahası çevresine girdiğimizde oyuncu sayımız azdı, ikinci yarı artırdık. Rakibin 2 duran top pozisyonu vardı, yarı sahamıza bile geçirdik. İkinci yarı kaptırdığımız topla verdiğimiz geçişler vardı. 3 oyuncumuza çarptı, oradan gol yedik. Daha çok üretebilirdik. Üretmede ikinci yarı zorlandık. Icardi'nin karşı karşıya pozisyonu var, kafa kafaya pozisyonu var. Sane'nin 1-2 kontrolü olsa karşı karşıya olabilirdi. Bizim gibi bir hücum takımının üreteceği pozisyonun altında kaldık. Daha üretken bir oyun oynamak, daha çabuk ve dikine oynamak, birebirleri oynamak gerekirdi. Hiçbirinde başarılı olamadık.



Maç çok durdu, oynanmadı. Topun oyunda kalma süresi düşüktük. Rakipte sakatlanmalar başladı ikinci yarıda. Hakemler de oyunun durmasını seviyor. Sevgili MHK başkanımız da destekliyor, oyunu durdurun diyor herhalde. Bir FIFA hakemi oyun durdurma üzerineydi.

"BAŞKANIMIZLA GÖRÜŞECEĞİM"

Bu hafta önemli bir hafta. Şampiyonlar Ligi maçı, Karagümrük maçı, Manchester City maçı... En hızlı şekilde transferleri yetiştirmek istiyoruz. Ben de bir yandan maçları seyrederken bir yandan oyuncu seyrediyorum. Çok çaba sarf ediyoruz. Alacağız, bunu hep söylüyorum, alacağız. Bazen süreç oluyor. Olumlu sinyal alıyorsunuz oyuncudan ama o hafta maçta oynamış, iyi oynamış, sonra almanız zorlaşıyor.

Böyle şanssızlıklar da oluyor. İyi oynayan oyuncuyu takımı verme niyetindeyse bile vermiyor. Tekrar başkanımızla bir araya geleceğiz yarın, daha yoğun daha geniş bir toplantı yapacağız ve süreci yöneteceğiz."